Congo-Kinshasa: Tryphon Kin-kiey Mulumba satisfait de la victoire de Félix Tshisekedi

Tous ceux qui, de près ou de loin, ont conjugué ensemble leurs efforts pour la victoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en marge de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 sont, sans nul doute, en fête.

Satisfait de cette victoire du Président de l'Udps, Tryphon Kin-kiey Mulumba est d'avis qu'il s'agit, à tout dire, de la ferme décision du peuple congolais à donner le fanion de commandement des institutions nationales à Félix Tshisekedi qui, selon lui, incarne le camp de la légitimité et de la crédibilité, mieux, du changement tant souhaité. Le colistier du nouveau Président congolais qui a été le seul leader de l'espace "Grand Bandundu, sinon, du Kwilu, derrière la candidature de Félix Tshisekedi, Tryphon Kin-kiey Mulumba ne manque pas de rendre hommages au Président sortant, Joseph Kabila. Ce, pour avoir balisé la voie de l'alternance démocratique au sommet de l'Etat, aux antipodes de plus d'un des ses homologues de la région, à l'instar de Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, Paul Kagamé du Rwanda et Cie qui continuent à siéger dans leur strapontin présidentiel, briguant ainsi plusieurs mandats.

Tryphon Kin-kiey Mulumba, ce Notable du Grand Bandundu, du reste très connu pour son adaptation aux différents régimes ayant alterné en RD. Congo depuis Mobutu jusqu'à Joseph Kabila, a été la voix du nouveau Président congolais, Félix Antoine Tshisekedi, candidat de la coalition de l'opposition, Cap pour le Changement, CACH en sigle, dans son fief natal, "le grand Bandundu". De Bandundu-ville à Kikwit, Masimanimba, son discours de campagne pour le choix du candidat de CACH n'a pu être sans substance. Après qu'il se soit désisté en faveur du leader de la formation politique mère de l'opposition congolaise, Udps, un positionnement qui avait par ailleurs suscité mille et une réactions dans l'opinion, Kin-kiey Mulumba était, contre vents et marrée, face au défi de convaincre ses troupes, disons, ses frères et sœurs de l'Ex-Bandundu, à voter massivement pour l'opposant congolais, Félix Tshisekedi, qui était en rude compétition contre Martin Fayulu de LAMUKA et Emmanuel Shadary du FCC.

Eh bien ! Son énergie aux côtés des Sociétaires de l'UDPS et alliés ainsi que l'UNC et alliés aura été, vraisemblablement, d'un impact significatif. En effet, son satisfecit à l'issue de la publication par la CENI des résultats provisoires du scrutin présidentiel, la nuit du mercredi 9 à jeudi 10 janvier 2019, témoigne de toute sa gratitude envers le peuple congolais, et plus particulièrement, de nombreux électeurs ayant porté leur dévolu sur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Une victoire commune, un triomphe du peuple

D'aucuns auraient tort d'appuyer toute éventualité d'une victoire à l'élection présidentielle dans la solitude. Dans tous les cas, il appert que le combat pour le changement en RD. Congo longtemps incarné par l'Udps s'est, in fine, soldé en victoire. L'essentiel est fait. A tout prendre, ceux qui estiment que la réussite de Tshisekedi fils a dû, sans faux-fuyants, effacer l'échec à débat en 2011 de son Feu père, Etienne Tshisekedi Wa Mulumba, ont de quoi appuyer leur argument. A en croire les résultats provisoires de la CENI, l'Udps et tous ses partenaires politiques ont convaincu le peuple. Certes, des contestations sont exprimées dans le chef des tenants de LAMUKA, mais il faut dire que le verdict de la Cour Constitutionnelle donnera raison à la partie qui le mérite, selon que les avocats de la CENI et ceux de LAMUKA affûteront respectivement leurs moyens de défense qui soient probants. En tout état de cause, que triomphe le droit, le peuple.