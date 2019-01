Congo-Kinshasa/Egypte: Al Ahly-V.Club - Duel des finalistes malheureux !

Le duel entre Al Ahly d'Egypte et l'AS Vita Club de la RDC, de ce samedi 12 janvier à 20h00', au stade Borg El Arab, à Alexandrie, comptant pour la 1ère journée des 8èmes de finale de la 23ème Ligue des champions de la CAF (Confédération africaine de football), groupe D, aura comme particularité, un face-à-face entre les deux finalistes malheureux de deux coupes continentales interclubs 2018.

Al Ahly a perdu la finale de la dernière Ligue de champions face à Espérance de Tunis (aller, à Alexandrie, 3-1 ; retour, à Tunis, 0-3). Tandis que les « Dauphins noirs » kinois ont cédé devant la formation marocaine de Raja CA en Coupe de la Confédération (aller, à Casablanca, 0-3 ; retour, à Kinshasa, 3-1).

De son côté, Espérance de Tunis tenant du titre, exemptée de deux précédents tours, entre en piste en phase de poule face à Horoya de la Guinée, quart de finaliste de la précédente édition.

L'affiche entre le WAC Casablanca et l'ASEC Mimosas s'annonce également très prometteuse. Dans la lignée de son succès dans le derby contre le Raja (1-0), le WAC espère enchaîner dans ce match délocalisé à Rabat pour cause de travaux. Surtout qu'il y a deux ans, les deux équipes s'étaient déjà retrouvées en poules avec deux succès pour le WAC à la clé. "Quand on arrive à ce stade de la compétition, on ne doit pas choisir ses adversaires. Nous n'avons peur de personne", a toutefois prévenu l'entraîneur ivoirien Amani Yao.

Au programme aussi ce vendredi, le derby du Maghreb entre le Club Africain et le CS Constantine, délocalisé à Sousse pour cause de travaux. Cette affiche aura un goût rafraîchissant puisque le CA n'avait plus atteint les poules de la C1 depuis 22 ans tandis que Constantine goûte à ce niveau pour la première fois ! "Nous sommes sur une bonne dynamique avec cinq victoires de suite, on doit en profiter pour enchaîner un autre succès", a glissé l'entraîneur français du CSC, Denis Lavagne, auprès de l'APS. 7e du championnat tunisien et battu dimanche dans le derby, le CA aborde quant à lui cette rencontre sous pression.