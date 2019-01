Sénégal: Train express régional - L'inauguration prévue lundi 14 janvier

C'est demain lundi 14 janvier qu'aura lieu l'inauguration du Train express régional (Ter) Dakar-Diamniadio. Ce sera en présence du chef de l'Etat, Macky Sall. Le lancement des travaux avait eu lieu le 14 décembre 2016.

Le mercredi 14 décembre 2016, le président Macky Sall donnait le coup d'envoi des travaux du Ter. Au cours de cette cérémonie, il avait affirmé que l'inauguration aura lieu, le 14 janvier 2019. Une promesse qui est en passe d'être respectée. En effet, l'inauguration de ce joyau est prévue ce lundi 14 janvier 2019.

Lors de cette cérémonie de lancement au Centre international de conférence Abdou Diouf (Cicad, M. Sall soulignait que c'est le plus grand projet du Sénégal indépendant sur une distance de 55 Km entre Dakar-Diamniadio-Aibd. La première phase du projet sur une distance de 36 Km (Dakar et Diamniadio), est réalisée par l'entreprise Engie Ineo. Elle a été mandatée pour conduire et piloter, en partenariat avec Thales C&S, le marché de conception et réalisation des systèmes ferroviaires du Ter. Ce jour, le président Sall parlait d'une révolution dans le système de transport public de masse.

Selon lui, avec le Ter, le Sénégal franchit en vitesse, une étape significative de sa marche résolue vers l'émergence. Il avait rappelé avoir inscrit les infrastructures parmi les secteurs stratégiques du Pse. Selon Macky Sall, sans infrastructures, il ne peut y avoir d'émergence, de développement et de prospérité. Ces infrastructures sont à son avis fondamentales dans un pays qui aspire au progrès. « Voilà le sens du lancement des travaux du Ter qui est le plus grand projet du Sénégal indépendant », avait déclaré M. Sall.

Le Ter, expliquait Macky Sall, sera un mode de traction électrique, moderne, rapide et conforme aux standards internationaux. Ce Ter, avait-il dit, sera le premier en Afrique subsaharienne en dehors de l'Afrique du Sud. Plus une évolution, il s'agit à son avis, de révolution technologique qu'entame, le Sénégal. « Aujourd'hui, nous lançons la première phase du Ter sur 36 Km pour un coût de 568 milliards de FCfa. Elle sera réalisée en deux ans et un mois.

L'achèvement est prévu en 2019. Nous sommes le mercredi 14 décembre 2016. Je donne rendez-vous aux entreprises partenaires le lundi 14 janvier 2019 pour inaugurer la ligne et faire le premier trajet», avait promis Macky Sall.

«Dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 janvier 2019, le projet Ter a procédé aux premières opérations de mise sous tension de la ligne ferroviaire 25KV avec succès. Au petit matin, les 2 Trains Coradia ont pu démarrer les essais de circulation dynamique et de résonance en UM2 entre la Gare de Dakar et celle de Diamniadio en bi-mode. Cette première opération de circulation du Train en électrique sur une partie du linéaire fût une réussite exceptionnelle », renseignait l'Apix dans un communiqué.