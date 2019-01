Tunisie: L'incubateur d'une nouvelle scène

Lancé par le Centre culturel international de Hammamet, «Act Now days» est un moyen qui a pour objectif final de permettre à des artistes de présenter leurs projets artistiques sur une scène professionnelle profitant de moyens humains et logistiques mis à leur disposition, devant un public qui aura la possibilité de suivre, à chaque étape, un projet en perpétuelle évolution.

C'est aussi une sorte d'immersion sur le terrain pour de jeunes artistes, un moyen efficace pour développer l'auto-apprentissage, l'organisation d'une prestation artistique en live, l'évolution de leurs projets dans le cadre de parcours de renforcement des capacités, développer la confiance en soi ainsi que le travail en groupe. Ces journées de représentations artistiques peuvent permettre aux jeunes artistes de fidéliser un public et surtout avoir un feed-back à chaud des professionnels du spectacle qui seront présents pendant les différentes phases du projet. L'idée est, également, de développer un réseau de distribution de spectacles mis en place par de jeunes artistes dans le cadre de ce projet dans différents espaces culturels comme les maisons de la Culture régionales, et ce, afin d'ancrer leurs projets dans une vision de développement territorial.

Le Centre culturel international de Hammamet envisage d'inclure les spectacles des participants dans sa programmation culturelle tout au long de l'année comme les 24 h musique du printemps des arts, les week-ends art de Dar Sebastian ainsi qu'aux sessions acoustiques de médiation avec nos partenaires.

20 projets sont en phase de pré-incubation, une phase qui permettra aux porteurs de projets de réécrire leurs créations, estimer la faisabilité du projet, apprendre l'exécution d'un planning de travail, monter une création, répéter le plus souvent possible et aboutir à une première phase de la création qui sera assez mûre pour être sélectionnée pour la deuxième phase.

La deuxième phase du projet a pour objectif de confronter les artistes à la critique lors des évaluations pour les amener à ajuster leurs créations, apprendre à gérer le stress, et à une création sur tous les aspects (techniques, communication, production), donner aux projets sélectionnés une empreinte spécifique, travailler la mise en scène des créations et améliorer la performance sur scène (professionnalisation).

Les projets les plus aboutis et finalisés seront sélectionnés dans la programmation du «Act Now Festival» dans le cadre du festival international de Hammamet.

Cette sélection permettra aux jeunes artistes d'être compétitifs sur une scène mythique d'un festival qui leur donne la chance de jouer aux côtés de grands noms de la scène culturelle mondiale. L'«Act Now Festival» se veut un tremplin pour les jeunes artistes de présenter leurs projets et d'entrer dans une nouvelle phase d'évolution sur la scène nationale et pourquoi pas internationale.