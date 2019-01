Ile Maurice: Comité Philips - Le Bar Council appelle à la vigilance

L'ordre des avocats n'en revient pas. L'annonce faite avant-hier, après le Conseil des ministres, de l'institution d'un High Powered Committee, présidé par Lord Philips, pour revoir les dispositions de la Mauritius Bar Association (MBA) a eu l'effet d'une douche froide sur la grosse majorité des avocats, surtout ceux regroupés au sein du Bar Council.

En fait, l'ordre des avocats s'est toujours prononcé en faveur d'une révision du «whole legislative set up» régissant les professions légales. Et l'Attorney General avait, du reste, utilisé cette volonté du Bar Council pour ne rien faire «en attendant». «When we pushed harder by reviewing our internal rules he made a mini amendment to the MBA to dissociate himself and shield law officers from the Council regulatory powers.

Once more, no consultation as to composition of the Committee. Irony is that we have new rules which are being circulated through our newsletter today and we are calling a special meeting to amend existing rules to provide for e-voting and exclusion on noncompliant members. The AGM is on the 31st», fait ressortir le président en exercice du Bar Council, Me Hervé Duval, SC. Celui-ci, qui n'est pas candidat à sa réélection, estime que la profession a besoin d'un «independent and self-regulated bar» pour agir comme «garde-fou.»

Du côté des avocats, on explique que le timing de l'annonce du comité Philips n'est pas une coïncidence. «The fact is that once more the profession was not consulted for the composition of the Committee and we must therefore be very vigilant. Self-regulation is crucial to preserve the independence of the profession and a respected truly independent bar is not something many politicians wish for», fait ainsi valoir Me Duval.