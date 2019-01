Soudan: Poursuites Publique - Les Enquêtes sur les Rapports de Décès se poursuivent

Khartoum — 2O18 (SUNA)- Le Ministère des Poursuites Publique a affirmé que des Enquêtes étaient en cours sur les Rapports de Décès survenus au cours des Récents Événement dans plusieurs Etats du pays.

Amir Mohamed Ibrahim, Responsable des Poursuites Pénales et Chef du Haut Comité d'Enquête sur ces Evénements, a expliqué samedi soir au Forum Médiatique de l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA) que les Corps avaient été Disséqués et que le Comité avait reçu le Rapport d'Examen Post Mortem, indiquant que qu'ils ont interrogé à la fois les Proches du Défunt et les Médecins Légistes qui ont pratiqué l'Autopsie.

Amir a déclaré que la Poursuites Publique accordait beaucoup d'Attention à ce Dossier, conformément au Principe de Justice et de l'Etat de Droit, indiquant que le nombre de Blessés dans la Capitale était de 9, certains d'entre eux sont toujours soignés dans des Hôpitaux et 3 Morts, 7 Blessés et 5 Dégâts Signalés à Omdurman.

Il a indiqué qu'il avait donné des Directive d'Accélérer les Enquêtes sur les Informations faisant état de Décès et de Dommages causés à des Biens Publics et Privés, ainsi que de déterminer le Coût des Dommages.