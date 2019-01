Cote d'Ivoire: Culture de l'excellence - Mariatou Koné encourage les enfants de Boundiali à produire de bons résultats scolaires

La Ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la pauvreté, le professeur Mariatou Koné a invité les enfants de Boundiali, et au-delà tous ceux de la Cote d'Ivoire à la culture de l'excellence, en produisant d'excellents résultats scolaires en vue d'assurer une relève de qualité pour la Cote d'Ivoire de demain.

Elle a fait cette adresse, le 11 janvier 2019, depuis Boundiali à l'occasion d'une cérémonie de récompense de 1000 enfants composés de 502 filles et 498 garçons de la commune et des villages environnants issus de milieux modestes et vulnérables dont des enfants de personnes détenues.

Cette cérémonie dénommée « bonne année avec les tout- petits » visait à les inviter à plus d'ardeur au travail, leur inculquer des valeurs de partage et de solidarité. A ce rendez-vous avec les tout- petits, qui s'est voulu aussi récréatif, les enfants se sont égayés avec des artistes et des animateurs.

Une initiative du Ministère de la Solidarité qui réjouit les enfants qui n'ont pas manqué de l'exprimer par la voix de Kouadio Amenan Grace, inscrite au cours moyen deuxième année «

Nous sommes très contents de recevoir tous ces cadeaux. Nous sommes aussi très heureux de passer une journée avec notre Tata Nahomie et ses nombreux artistes que nous voyons à la télévision. C'est un moment magique », a-t-elle affirmé.

Par ailleurs, elle promet au nom de tous les enfants de Boundiali, par leurs résultats, se hisser parmi les meilleurs élèves de Cote d'Ivoire.

« Nous les enfants de Boundiali, prenons l'engagement de redoubler d'effort et produire d'excellents résultats à l'école et faire partie des meilleurs élèves de la Côte d'Ivoire » s'est-elle engagée.

A cette activité de solidarité de l'Etat de Côte d'Ivoire au bénéfice des enfants, la Ministre Mariatou Koné a salué le Président de la République, son excellence Monsieur Alassane Ouattara, qui a placé la question des enfants au cœur des priorités de l'action gouvernementale.

Pour rappel, une opération similaire dénommée « Joie de Noel » a été organisée à Abidjan le 17 décembre dernier au profit de 3000 enfants.