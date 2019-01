Algérie/Tunisie: Ligue des Champions - Le hold-up parfait de Constantine

On jouait la 80e de ce derby maghrébin entre le Club Africain et le CS Constantine au stade olympique de Sousse lorsque l'arbitre gabonais, Eric Otogo Castane désigne le point de penalty en faveur des Tunisiens, suite à une faute du défenseur Nasreddine Zaâlani sur Yassine Chamakhi. Ce dernier veut se faire justice lui-même mais en vain. Son tir finit hors du cadre.

Dans la foulée, l'entraîneur du CSC, le Français Denis Lavagne opère deux changements en incorporant deux pièces maîtresses qui ont commencé la partie sur le banc, à savoir Kaddour Beldjilali et Abdenour Belkheir.

Ce changement s'avèrera gagnant cinq minutes plus tard. Kaddour Beldjilali lance en profondeur Abdenour Belkheir, qui élimine le Béninois Rodrigue Kossi avant de lancer un puissant missile, à ras de terre, qui ne laisse aucune chance au portier du Club Africain, Saifeddine Charfi.

Autrement dit, la partie bascule lors des dix dernières minutes après avoir été trop longtemps serrée et bloquée. Grâce à ce but de Belkheir, le CSC remporte un précieux succès. Et c'est le troisième déplacement gagnant cette année après Gamtel (Gambie) et Vipers SC (Ouganda).

Poussé par plus de 5 000 supporters ayant fait le déplacement de Constantine vers Sousse, le champion d'Algérie en titre entame la phase des poules comme il se doit, en attendant réception du TP Mazembe lors de la prochaine journée.

Quant au Club Africain, il aura à se racheter dès le prochain week-end dans un second choc nord-africain consécutif face à Al Ismaïly d'Egypte.

*Réactions d'après-match

*Chiheb Ellili (entraîneur CA) : « Malchance »

« Dommage, on n'a pas eu la réussite à nos côtés. On a fait un match satisfaisant, mais il y a eu la malchance, comme ce pénalty raté. Il va falloir vite se rattraper et oublier ce match face au CSC »

*Denis Lavagne (entraîneur CSC) : « Le précieux soutien des supporters »

« Pour ne rien vous cacher, je ne m'attendais pas à un tel début dans cette phase des poules et avec cette victoire. Je remercie beaucoup nos supporters qui se sont déplacés en force pour nous soutenir et nous encourager.

C'est grâce à eux aussi que mes joueurs ont réussi à relever le défi et à revenir avec la victoire de Sousse »