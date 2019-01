Cote d'Ivoire: 2ème édition Segou'Art - Sadika, Triki, Interférence dans la partie

La deuxième édition du Salon d'Art contemporain du Mali, Ségou'Art, se tiendra du 02 au 09 février, à Ségou, ville malienne à 240 km de la capitale Bamako.

Le projet Interférence, l'espace Sadika, et Rachida Triki devraient être de la partie. Ségou'Art est un salon d'art contemporain qui se déroule dans la ville de Ségou au Mali.

Ce salon a pour but de «réunir les galeristes, les collectionneurs et amateurs d'art, les critiques d'art» afin de leur permettre de «découvrir les nouvelles figures de la création contemporaine africaine».

Ce salon a été créé dans le but d'«offrir plus de visibilité à la création contemporaine des artistes de la nouvelle génération du Mali et d'ailleurs, une opportunité aux amateurs d'art de se sentir concernés par la production artistique locale, de promouvoir l'innovation et la créativité des jeunes talents, et d'élargir le marché à la production artistique des jeunes talents du Mali et d'ailleurs».

Pour cette deuxième édition, qui se déroulera du 02 au 09 février, notre pays présent à travers l le projet «Interférence», l'espace Sadika, et Rachida Triki.