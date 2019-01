Afrique: Coupe de la Confédération - Hassania, Enugu et Asante savent voyager

En vieux habitués du circuit continental, le club zambien Nkana Red Devils et celui soudanais d'Al Hilal Oum Dormane ont mis un pied en phase de poules de la Coupe de la Confédération de la CAF Total 2018/2019, à l'issue des matches aller des 1/16e de finale bis.

Ils ont dominé respectivement San Pedro de Côte d'Ivoire, et Mukura du Rwanda par un score éloquent (3-0).

Les Congolais d'Otoho ont réussi le même genre d'exploit (3-0) devant les Ougandais de Kampala City Council.

De leur côté, Hassania Agadir (Maroc), Enugu Rangers (Nigeria) et Asante Kotoko (Ghana) se sont imposés à l'extérieur, prenant une belle option.

Pour sa part, le club libyen Al Ahly de Benghazi a remporté le derby maghrébin, vendredi sur la pelouse du stade Chedly Zouiten de Tunis en disposant des Algériens de Nasr Hussein-Dey (1-0).

Suite et fin de ce tour lundi 14 janvier. En effet, l'affiche ASC Djaraaf Dakar (Sénégal)-RS Berkane (Maroc) initialement prévue dimanche 13 a été reportée au lundi 14 janvier sur décision de la Confédération Africaine de Football (CAF) suite à un accord trouvé entre les présidents des deux clubs.

*Résultats et buteurs

*Vendredi 11 janvier 2019

Ahly Benghazi (Libye) - NA Hussein Dey (Algérie) 1-0. But de Gebril Mohamed Begrmawi 90+4.

*Samedi 12 janvier 2019

Nkana FC (Zambie) - FC San Pedro (Côte d'Ivoire) 3-0.

Stade Malien (Mali) - Petro Atletico (Angola) 1-1. Alou Badra Sylla 23' pour le Stade Malien; Va Antonio Felix 31' pour Petro Atletico.

African Stars (Namibie) - Raja Casablanca (Maroc) 1-1. Alfeus Handura 42' pour African Stars; Sofiène Rahimi 50' pour le Raja.

Vipers SC (Ouganda) - Club Sportif Sfaxien (Tunisie) 0-0.

*Dimanche 13 janvier 2019

Gor Mahia (Kenya) - New Star Douala (Cameroun) 2-1. Laurence Juma 64' et Jacques Tuyisenge 86' pour Gor Mahia; Benjamin Bechem 72' pour New Star.

Zesco United (Zambie) - Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) 3-1. Kambole 25' et Were 30' sur penalty et 53' pour Zesco; Billiat 43' pour Chiefs.

Jimma Aba Jafar (Ethiopie) - Hassania Agadir (Maroc) 0-1. Zouheir Chaouch 71'.

Bantu FC (Lesotho) - Enugu Rangers (Nigeria) 1-2. Jokojokwana 90' pour Bantu; Silas 18' et Godwin Aguda 84' pour Enugu.

Coton Sport Garoua (Cameroun) - Asante Kotoko (Ghana) 2-3. Daouda Kamilou 43' et Lambert Gueme 71' pour Coton; Emmanuel Giamfy 10', Maxwel Baakoh 31' et Fatawu 50' pour Asante.

AS Otoho (Congo) - Kampala City Council (Ouganda) 3-0. Mohamed Musa 20' sur penalty et 22', et Kikassa Wamba 75'

Ittihad Tanger (Maroc) - Zamalek (Egypte) 0-0.

Al-Nasr Benghazi SC (Libye) - Salitas (Burkina Faso) 1-0.

Al Hilal (Soudan) - Mukura (Rwanda) 3-0. Mohamed Mokhtar 6', Idrissa Ambombo 62' et Mohamed Ahmed Bechir Becha 83'.

*Lundi 14 janvier (16H30) au stade Leopold Dedar Senghor, à Dakar

ASC Djaraaf (Sénégal) - RS Berkane (Maroc)