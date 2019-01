Tunisie: Un parc urbain à la forêt de l'Archevêché

C'est une zone fermée soumise au régime des forêts. Il a été convenu, dans ce cadre, de réviser la situation de la forêt en question ainsi que le cas social des habitants à proximité de la forêt du Jebel Khaoui.

S'agissant de la forêt de Gammarth, zone tampon ensablée, elle a été boisée dans les années quarante sur une superficie de 130 hectares. C'est une zone fermée soumise également au régime des forêts. Pour ce qui est de la forêt de l'Archevêché, forêt urbaine ouverte, elle est située entre les délégations de Carthage et de La Marsa sur une superficie de 15 hectares.

Un accord de coopération

Elle peut être aménagée en tant que forêt de randonnée, et ce, après une coordination avec les services municipaux. Il a été convenu d'actualiser l'étude technique élaborée par les services du commissariat régional au développement agricole dans le gouvernorat de Tunis, de préparer un accord de coopération entre la direction générale des forêts relevant du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et la municipalité de La Marsa.

Il a été question, de même, de mettre en place un plan d'action conjoint entre le ministère et la municipalité en vue d'appliquer les termes de l'étude précitée et de créer un parc urbain à la forêt de l'Archevêché. A noter que la superficie des forêts dans le gouvernorat de Tunis s'étend sur 1882 hectares, selon l'inventaire national des forêts de 2010. Le secteur des forêts dans le gouvernorat de Tunis, à proximité des villes, est constitué de forêts urbaines et périurbaines qui jouent le rôle d'un barrage préventif contre l'invasion des constructions et l'ensablement. Elles sont classées, selon les plans d'aménagement urbain des municipalités, en tant que zones vertes naturelles et parcs urbains. Leur propriété relève, dans leur ensemble, des privés mais une partie de ces forêts revient au domaine public.

La séance de travail s'est déroulée en présence d'une délégation de la municipalité, présidée par Slim Meherzi, président de la commune, du directeur général des Affaires juridiques et foncières et le commissaire régional à l'agriculture dans le gouvernorat de Tunis ainsi que du chef d'arrondissement des forêts au sein dudit commissariat.