Tunisie: Mieux se positionner

Les participants à cet événement peuvent s'engager dans une démarche de qualité. En tant que consultant intervenant dans cette démarche, NearAdvise a remarqué que cette démarche n'est pas parfaitement mise en place au niveau des acteurs agissant dans le sud de la Tunisie.

D'où «la nécessite de créer un événement de sensibilisation sur l'importance de la qualité permettant ainsi aux industriels, hôteliers ou encore les sociétés de service, les administrations publiques, avec un focus octroyé ou ceux opérant dans le sud de la Tunisie, de se réunir et d'approfondir la réflexion sur cette thématique».

Univers endogène et exogène

Au programme de cette journée, des forums de discussion impliquant l'équipe qualité de NearAdvise. Elle sera accompagnée par une pléiade d'experts consultants du domaine. Des témoignages d'acteurs ayant déjà adopté des démarches qualité enrichiront le débat et les diverses expériences des sociétés concernées. Cet événement sera une opportunité également pour les novices pour prendre connaissance de cette démarche et de s'y impliquer.

Il est à signaler que la démarche qualité est «l'ensemble des moyens mis dans une entreprise dans l'objectif de maîtriser, assurer et améliorer les produits et les services fournis. Cela s'applique à l'univers endogène et exogène de l'entreprise. Endogène dans le sens où elle permet d'organiser selon certains standards communs la gestion des flux internes et propres à l'entreprise en soi. L'aspect exogène permet de conditionner les aspects qualitatifs prenant en considération l'entreprise concernée et son milieu extérieur ( clients, prestataires de services...)».

C'est dire que la mise en place d'un système qualité constitue une condition significative pour pouvoir se positionner et s'imposer dans un contexte économique concurrentiel tant au niveau national qu'international.

Rappelons que le cabinet NearAdvise fournit des packs sur mesure pour chacun de ses clients. Il les accompagne dans leurs projets en élaborant et définissant les stratégies de communication adaptées à leurs secteurs d'activités.

Créé en 2016 et implanté à Zarzis en 2017 , NearAdvise intervient en Tunisie et en Europe sur les différents domaines d'activités et sur toutes les entreprises qu'elles soient petites, moyennes ou grandes.

Il intervient également dans le domaine de la qualité dans la mise en place de systèmes de management de la qualité (ISO 9001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 1400), Label BIO, et autres certifications et labels, migration vers les nouvelles versions, intégration à d'autres systèmes de management, suivi du système de management de la qualité (Audit)...