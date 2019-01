Tunisie: Grands frissons et désarroi de la population

Fort heureusement, rien n'a été laissé au hasard tant les autorités se sont soigneusement préparées à tous les scénarios et ont mis en place des plans d'intervention qui semblent avoir porté leurs fruits.

C'est ainsi que de grands moyens ont été dépêchés d'Aïn Draham pour dégager les routes bloquées par les amas de neige dont l'épaisseur a atteint par endroits plus de 15 cm, poussant les autorités à fermer plusieurs routes à la circulation automobile et surtout l'interdiction aux poids lourds d'accéder à la ville pendant deux jours, au cours desquels plus d'une centaine de véhicules légers ont été dégagés et évacués hors de la ville. Le scénario est identique à Makthar où les services de la Protection civile ont aussi diligenté des actions d'assistance d'envergure portant évacuation d'une dizaine de véhicules pris dans la neige et les caprices de dame nature, notamment dans les zones forestières où la neige a fortement couvert les reliefs boisés.

De nombreux bus de transport public ont été aussi secourus et assistés, permettant un retour progressif du transport en commun entre Aïn Draham et Jendouba, une région où plusieurs localités forestières ont été isolées par la neige, ce qui a poussé les services de la Protection civile à allouer des bulldozers et des chasse-neige pour dégager les routes menant à ces localités.

Des interventions similaires ont été menées à Sakiet Sidi Youssef, notamment dans les zones fortement boisées où la neige s'est amoncelée en grandes quantités et ont permis aussi l'évacuation des personnes atteintes de maladies chroniques ou les dialysés vers les hôpitaux régionaux pour les prendre en charge.

Il faut aussi souligner l'important effort déployé en matière d'assistance aux femmes et aux familles démunies et surtout l'injection d'importantes quantités de produits de chauffage, notamment le gaz butane et le pétrole lampant, comme l'indique le directeur régional du commerce du Kef, qui évoque une situation stable sur le plan de l'approvisionnement de la région en produits alimentaires de base et de première nécessité au moment même où les services de l'Union nationale de solidarité sociale se sont mobilisés dans toutes les régions pour assister la population en couvertures, vêtements, nourriture et en équipement de chauffage conformément au programme mis en place par le gouvernement qui prévoit l'octroi d'un million d'appareils de chauffage et la réhabilitation d'un grand nombre de logements ruraux jugés en souffrance.

Cela dit, les commissions régionales de lutte contre les calamités naturelles ont été très sollicitées en cette période difficile et ont mené des actions ciblées ponctuées par des interventions d'appoint ou appropriées dans de nombreuses régions où le mercure a chuté sensiblement, en particulier dans les zones situées en altitude où la neige tient toujours au sol, et même pour plusieurs jours encore tellement le froid de canard empêche sa fonte.

Ce qui est certain, c'est qu'au-delà des interventions menées pour venir en aide à la population, la vague de froid a montré la fragilité des conditions de vie des habitants des régions touchées et même des édifices publics comme les écoles et les lycées ou autres collèges dont certains ont dû fonctionner en veilleuse, tant les élèves ont préféré rester chez eux, alors que les badauds sont allés se prélasser dans les forêts pour poser sous la neige ou au milieu d'amas de poudreuse. Ils sont venus de tous les coins du pays admirer la beauté du décor et des lieux transformés à cette occasion en endroits propices à l'émoi et à la villégiature, tellement le décor est on ne peut plus prodigieux et nourrit les sources de l'enthousiasme et l'émerveillement chez le visiteur dans ces hauts lieux de la Tunisie où le dépaysement est garanti et la quête du bonheur assurée, en dépit de la virulence du froid.