Tunisie: Un mandat de quatre ans...

Au cours des travaux de ladite assemblée, nous avons appris également que le local du club verra une transformation totale dans sa conception. On y construira un étage qui comportera notamment une salle de conférences et bien d'autres commodités.

En outre, le CAB qui a acquis une boutique au centre-ville de Bizerte fera en sorte de la faire retaper à neuf pour mettre à la disposition de ses supporters maillots et plein d'autres gadgets aux couleurs «jaune et noir» susceptibles d'être intéressants à la vente.Le but étant de faire rentrer de l'argent en permanence au club de la capitale du nord.

Médina à l'ASG et Ounalli à Al Batin El séoudi

L'attaquant cabiste Jacques Médina qui commence à moisir sur le banc des remplaçants au CAB est passé pour un prêt de six mois à l'ASGabès. Ce contrat est susceptible de renouvellement selon Abdessalem Saïdani. Quant au buteur de l'équipe, le véloce Zied Ounalli, il est parti sous forme de prêt de six mois au club Al Batin El séoudi moyennant la somme de 1.700.000 Dollars soit près de 500 mille dinars. De quoi reprendre haleine au club nordiste! Le latéral droit Abdelkalek Yeken, frère de Med Habib, et le milieu offensif Chamsseddine Ben Ameur termineront la saison à l'USMonastir sous forme de prêt.