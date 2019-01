Burkina Faso: Lutte contre l'insécurité - L'état d'urgence prolongé de six mois

Les députés ont adopté, à l'unanimité, le 11 janvier 2019, le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence à l'Assemblée nationale. Déclaré depuis le 31 décembre 2018 pour une durée de 12 jours, cet état d'urgence reste en vigueur pour une durée de six mois.

C'était en présence du ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion civique, garde des sceaux, René Bagoro, et de Fulgance Dandjinou, ministre de la Communication et des Relations avec le parlement.

L'état d'urgence a été prorogé de six mois. La représentation nationale a donné son quitus au gouvernement, à l'issue de sa séance plénière spéciale de l'année, le 11 janvier 2019, à l'hémicycle.

Cette loi, une fois promulguée, permettra au gouvernement, d'avoir les coudées franches dans sa lutte contre le terrorisme et le grand banditisme, selon le ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion civique, garde des sceaux, René Bagoro.

« Nous avons saisi les députés pour demander la prorogation de l'état d'urgence qui a été décrété le 31 décembre 2018, parce que c'est une exigence légale. Le gouvernement peut déclarer l'état d'urgence, mais pour une durée de 12 jours.

La loi de 1959 qui encadre l'état d'urgence, prévoit que si le gouvernement veut aller au-delà des 12 jours, il est tenu de demander l'autorisation de l'Assemblée nationale », a-t-il expliqué avant de relever que les 12 jours décrétés le 31 décembre dernier, ont été insuffisants pour déployer toutes les stratégies nécessaires en vue de vaincre le terrorisme et le grand banditisme au pays des Hommes intègres.

Aux députés qui ont souhaité, pendant les débats, que l'état d'urgence soit étendu à d'autres localités du pays au regard de la recrudescence des actes de violence, le ministre en charge de la justice a estimé que la situation ne l'exige pas pour le moment. D'ailleurs, a-t-il indiqué, la lutte contre le terrorisme ne se milite pas à l'instauration de l'état d'urgence.

Mettre à la disposition des FDS les moyens matériels, logistiques et financiers adéquats

Du reste, les Forces de défense et de sécurité sont sur le terrain pour lutter contre le fléau. « Autant l'état d'urgence donne plus de moyens aux Forces de défense et de sécurité, autant il est attentatoire à certains droits, parce que pour le faire, on est obligé de mettre l'exercice de certains droits entre parenthèses.

C'est pour cela qu'il faut s'assurer de sa nécessité avant de le décréter », a expliqué le ministre René Bagoro. Qu'à cela ne tienne, quand le besoin se fera sentir, l'Etat prendra les dispositions, puisqu'il suffira à ce moment, de le faire par décret.

Notons que la séance plénière spéciale a été présidée par Alassane Bala Sakandé, président de l'Assemblée nationale.

Ce fut l'occasion, pour lui, d'inviter le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre à la disposition des Forces de défense et de sécurité (FDS) les moyens matériels, logistiques et financiers adéquats pour lutter contre le terrorisme et le grand banditisme.

Pour lui, l'état d'urgence aura des effets, si les moyens conséquents sont mis à la disposition des FDS sur le terrain. En attendant, a promis le PAN Alassane Bala Sakandé, la représentation nationale est et restera aux côtés de l'Exécutif dans son combat pour faire du Burkina un havre de paix.

En rappel, le gouvernement avait décrété, le 31 décembre 2018, l'état d'urgence dans quatorze provinces réparties dans six régions du pays, pour un délai de douze jours.