Algérie: Aissa salue la parution du premier livre d'exégèse du Saint Coran en Tamazight

Alger — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aissa a salué, samedi à Alger, la première parution du livre d'exégèse du Saint Coran en Tamazight de son auteur Cheikh Si Hadj Mohand Tayeb et ce à l'occasion de la célébration du Nouvel an Amazigh "Yennayer".

Intervenant lors d'une conférence scientifique organisée par l'Association nationale du développement local et durable -Namaa-, le ministre a précisé que cette exégèse en Tamazight écrite en caractère arabe constituait "la première du genre en Algérie et au Maghreb".

Cette parution reflète la profonde compréhension du Saint Coran et de l'Islam et jette les bases d'un travail et d'une méthodologie en langue amazighe et ouvre les portes pour la recherche et l'enrichissement à l'avenir, a-t-il dit.

Et d'ajouter, grâce à la décision historique du président Abdelaziz Bouteflika, de consacrer Yennayer fête nationale et officielle et la constitutionnalisation de Tamazight comme langue nationale, l'Algérie s'est réconciliée avec elle-même et avec son histoire à travers cette diversité amazighe, islamique et arabe.

S'exprimant à cette occasion, M. Si Hadj Mohand Mohand Tayeb a fait savoir que le Coran était difficile à traduire dans d'autres langues au vu de sa qualité hautement distincte et que son travail se limitait à l'exégèse du Coran.

Le représentant de l'association nationale a révélé, dans ce sens, qu'il sera procédé, dans les prochains mois, à l'organisation d'un congrès maghrébin en vue d'enrichir cette parution, ajoutant qu'il s'attèlait à l'impression de 100.000 exemplaires et à leur transfert en forme d'application gratuite sur internet conformément à la demande formulée par l'auteur.

A cette occasion, une distinction symbolique a été décernée au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en guise de reconnaissance des efforts louables consentis pour l'instauration de la paix et de la réconciliation et l'unité nationale ainsi que pour le développement de l'Algérie.

Une distinction a été remise également à l'auteur de l'exégèse du Coran et à d'autres personnalités.

Cette manifestation s'est déroulée en présence de parlementaires, de représentants des ambassades du Maroc et d'Arabie Saoudite à Alger, de quelques institutions officielles, de personnalités, d'ulémas et d'imams.