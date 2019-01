Algérie: Naama - Le nombre des accidents de la route en baisse en 2018

Naama — Les accidents de la route ont enregistré, en 2018, une baisse de l'ordre de 27 PC par rapport à l'année d'avant, a-t-on relevé, samedi, d'un communiqué du groupement territorial de la gendarmerie nationale de Naama.

La wilaya de Naama a enregistré, l'année écoulée, 38 accidents soit 14 de moins par rapport à 2017. Ces drames de la route ont fait 20 morts en 2018 contre 25 l'année d'avant soit une baisse de l'ordre de 20 PC, a-t-on indiqué de même source.

La cause de cette baisse des accidents et du nombre de victimes s'explique par l'intensification des campagnes de sensibilisation en direction des automobilistes et des usagers des routes, le déploiement optimal des gendarmes à travers le réseau des routes nationales et de wilaya, l'exploitation du radar pour faire respecter la vitesse autorisée.

Parmi les causes des accidents de la route survenus en 2018 figurent l'excès de vitesse causant 20 accidents, le mauvais état des routes et les intempéries, les problèmes techniques, les dépassements dangereux, le passage en sens interdit et enfin les arrets dangereux.

Par ailleurs, dans le cadre de la sécurité routière et l'organisation du trafic à travers le réseau routier long de 2.439 km, les unités du groupement territorial de la GN ont dressé, en 2018, 6.297 procès-verbaux pour divers délits et infractions commis par les conducteurs.

La meme source a relevé une hausse du parc automobile de la wilaya, estimé en 2018, à plus de 57.000 véhicules soit une augmentation de l'ordre de 7 PC par rapport à l'année d'avant, selon le même communiqué.