Algérie: Le décret présidentiel relatif à la création des circonscriptions administratives publié au JO

Alger — Le décret présidentiel portant création de circonscriptions administratives dans les grandes villes et dans certaines villes nouvelles, a été publié dans le dernier numéro du Journal officiel.

Le présent décret a pour objet de "créer des circonscriptions administratives dans les grandes villes et dans certaines villes nouvelles, de fixer les règles de leur organisation et fonctionnement et de définir les missions du wali délégué".

La circonscription administrative est dirigée par un wali délégué qui "exerce ses missions sous l'autorité du wali de la wilaya".

Il est chargé, notamment "d'animer, de coordonner et de contrôler les activités des communes de la circonscription administrative ainsi que les services de l'Etat qui y sont implantés, d'initier, de suivre et de conduire les actions de mise à niveau des services et établissements publics au niveau de la circonscription administrative".

Son role, comme le stipule ce décret, est aussi de "veiller à l'exécution des lois et des règlements en vigueur, des décisions du Gouvernement, du conseil de la wilaya et du conseil de la circonscription administrative ainsi que les délibérations de l'assemblée populaire de wilaya, au niveau de la circonscription administrative".

Le wali délégué doit, également, "veiller, avec le concours et en coordination avec les services de sécurité implantés dans la circonscription administrative, au maintien de l'ordre, de la sécurité, de

la salubrité et de la tranquillité publics", et à ce titre, "il propose au wali de la wilaya, d'engager toute mesure qu'il juge nécessaire en vue de préserver l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens", précise la mêeme source.

Il est doté, en outre, de plusieurs prérogatives lui permettant d'intervenir, dans le cadre des lois et des règlements en vigueur dans les différents domaines, à l'instar de celui de l'investissement et du patrimoine publics, les services publics, de l'état civil et des activités réglementées.

Il s'agit, également, du domaine de l'agriculture et du développement rural, les ressources en eau et l'environnement, les travaux publics et les transports, l'habitat et l'urbanisme, l'éducation et la formation, le domaine de l'action sociale et la santé publique, celui de la jeunesse et des sports, le tourisme et de l'artisanat, l'emploi, le commerce, l'industrie et l'investissement, ainsi que l'énergie et de la sécurité industrielle.

Il est à rappeler que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika avait signé fin décembre dernier un décret présidentiel portant création de 14 nouvelles circonscriptions administratives dans les wilayas suivantes: Alger, Blida, Constantine, Annaba et Oran.

Les nouvelles circonscriptions administratives incluent les grandes agglomérations ayant connu, récemment, un développement urbanistique considérable, à savoir Bouinan (Blida), Sidi Abdellah (Alger), Draa Errich (Annaba) et Ali Mendjeli (Constantine).

Dans le meme cadre, il a été convenu de classer les villes d'El Khroub, Zighoud Youcef, Hamma Bouziane, Constantine ville (Constantine), et Aïn El Turk, Arzew, Bir El Djir, Es-Senia, Oued Tlélat et Oran ville (Oran) sous forme de circonscriptions administratives territorialement compétentes.