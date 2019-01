Algérie: Mostaganem - 192 millions DA pour le développement de la commune de Mansourah

Mostaganem — La commune de Mansourah (Mostaganem) a bénéficié, l'année écoulée, de projets de développement ayant nécessité un investissement de l'ordre de 192 millions DA, a-t-on appris, dimanche des services de la wilaya.

Financés par le Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales, les programmes sectoriels PSD et communaux PCD et le budget de la wilaya, ces projets ont concerné la réhabilitation et réfection des établissements scolaires, l'alimentation en eau potable, l'aménagement urbain, la réalisation de structures administratives et de stades de proximité.

Ainsi, il a été procédé en 2018 à l'aménagement et la réhabilitation des écoles primaires des douars Yanourou, Ouled Ahmed, Ouled Cheikh, Zouatine et Nedjadjra (31 millions DA). L'école de Draifia a bénéficié d'une cantine scolaire pour un montant de 9,6 millions DA.

Ces programmes d e développement ont également financé la maintenance du matériel de transport scolaire, la location de bus pour assurer le transport scolaire des écoles primaires pour un montant de 24,7 millions DA ainsi que l'acquisition de fournitures d'écoles (1,8 million DA).

Le secteur des ressources en eau a enregistré quatre projets d'AEP et d'augmentation des capacités de stockage avec 3 réservoirs de 1500 m3 pour Mansourah, Douaidiya et Zaimiya (60 millions DA) et une opération de réalisation de stations de pompage (3 millions DA).

Des opérations d'aménagement urbain et d'embellissement des quartiers de la commune ont été lancées, au dernier trimestre de l'année 2018 pour un montant de 29 millions DA.

Pour la modernisation de cette commune, située à 20 km au sud de Mostaganem, la collectivité a bénéficié d'opérations d'aménagement du siège de son APC, le raccordement de l'annexe administrative au réseau national de la fibre optique, le renouvellement du matériel mobile pour une enveloppe de 12,6 millions DA. Enfin, elle a bénéficié de projets de réalisation de stades d proximité dans plusieurs quartiers pour un montant de 20 millions DA.