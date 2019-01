Algérie: La ministre sud-africaine des Relations extérieures en visite en Algérie

Alger — La ministre des Relations extérieures et de la Coopération internationale de la République d'Afrique du Sud, Lindiwe Sisulu effectuera à partir de ce dimanche une visite officielle de deux jours en Algérie, à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, indique un communiqué du ministère.

"Cette visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de fraternité, d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays, permettra aux deux ministres de procéder à une évaluation de l'état des relations bilatérales et de dégager de nouvelles perspectives de partenariat, en vue de les porter au niveau des relations politiques privilégiées qu'entretiennent l'Algérie et l'Afrique du Sud", précise la même source.

Dans le cadre de la coordination et de la concertation permanente entre les deux pays, "les deux ministres s'entretiendront également sur de nombreuses questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment à la veille d'importantes échéances dont la réunion ministérielle Union africaine - Union européenne prévue à Bruxelles les 21 et 22 janvier, ainsi que le 32ème Sommet de l'Union africaine, qui se tiendra les 10 et 11 février 2019 à Addis-Abeba", conclut le MAE.