Maroc: Marrakech abrite en 2020 le 33ème Congrès international pour l'efficacité et l'amélioration de l'école

La ville de Marrakech abritera, du 6 au 10 janvier 2020, la 33è édition du Congrès international pour l'efficacité et l'amélioration de l'école, a annoncé le Centre marocain d'éducation civique.

Le choix de Marrakech pour abriter cet événement a eu lieu lors de la cérémonie de clôture, à la ville norvégienne de Stavanger, de la 32è édition, qui s'est déroulée dans une ambiance festive, a indiqué le Centre, dans un communiqué.

Cette manifestation, qui se tiendra pour la première fois dans un pays arabe et africain, est considérée comme l'un des plus importants forums à l'échelle mondiale en matière d'éducation et de formation, a ajouté le Centre qui a été représenté aux travaux de cette 32è édition.

Initié par le Centre marocain d'éducation civique, en partenariat avec le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et en coordination avec la région Marrakech-Safi, le 33è Congrès international pour l'efficacité et l'amélioration de l'école constituera une opportunité pour réunir un grand nombre d'experts, de chercheurs et de spécialistes dans le domaine de l'éducation, en provenance des cinq continents, en vue d'échanger sur des thématiques relatives aux systèmes éducatifs et moyens susceptibles de les améliorer à l'avenir sur les plans théorique et pratique.

Cette manifestation, à laquelle prendront part quelque 800 spécialistes en provenance de 85 pays, offrira également l'occasion pour découvrir des expériences distinguées à l'échelle mondiale dans le domaine éducatif et d'enseignement, a fait observer le Centre qui rappelle, dans ce cadre, que le Congrès aura lieu à un moment où le Maroc est en train de mettre en œuvre sa Vision stratégique (2015-2030) du système éducatif.

Par ailleurs, le Centre a indiqué que le ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a adressé un message aux participants au 32è Congrès, dans lequel il met en relief le rôle que joue le Maroc pour l'instauration d'un dialogue qualitatif entre les pays arabes et africains, d'une part, et les autres pays, d'autre part.

Un message similaire a également été adressé aux participants par le président du Conseil de la région Marrakech-Safi, dans lequel il fait part de son soutien à la tenue de cet événement dans la ville ocre, a-t-on fait savoir de même source.

Des films documentaires ont été projetés, à cette occasion, visant à mettre en relief la position géographique stratégique du Maroc ainsi que les politiques et réformes de développement mises en œuvre par le Royaume au cours des dernières décennies.