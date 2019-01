Cote d'Ivoire: Naissance du groupe parlementaire RHDP/ Amadou Gon Coulibaly - « C'est un acte majeur et fort »

Un séminaire de réflexion sur la création du groupe parlementaire Rhdp a eu lieu les 12 et 13 janvier à l'hôtel "Afrikland" de Grand-Bassam.

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était, samedi, à Grand-Bassam pour saluer l'initiative de création du groupe parlementaire Rhdp. Dans la salle de cérémonie de l'hôtel "Afrikland", il a soutenu que cette aspiration des 164 députés, sur les 253 que compte l'Hémicycle, de se constituer en fonction de leur choix politique découle de leur volonté à prôner l'union en leur sein et surtout à rassembler les Ivoiriens autour des idéaux de paix, de progrès, valeurs chères à la coalition des houphouétistes et à son président, le Chef de l'État, Alassane Ouattara. « Je salue l'initiative de vous rassembler au sein d'un même groupe parlementaire au moment où le Président de la République déploie tous les efforts pour rassembler les Ivoiriens et les Ivoiriennes autour d'un idéal de paix et de progrès », s'est-il félicité.

Le Chef du gouvernement a qualifié « d'acte majeur et fort » la démarche de cette représentation nationale. Pour lui, c'est un appel que les parlementaires lancent pour dire aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire, après les crises successives, a plus besoin de paix que de division pour poursuivre sa marche vers le développement.

À cet égard, il a salué ses " frères" et soeurs" ayant compris cette nécessité de se donner la main, de parler d'une voix et d'aller dans la même direction au sein de l'Assemblée nationale comme aux premières heures du Rhdp dans la gestion du pays. « Vous avez, pour beaucoup, été élus sous la bannière du Rhdp. On vous a divisés. Mais vous avez décidé maintenant de vous unir et la force de cette union a conduit les autres députés qui avaient gagné en indépendant à dire que tant qu'il s'agit de se rassembler, ils adhèrent au projet. Les indépendants répondent donc à l'appel du rassemblement parce qu'ils aiment la Côte d'Ivoire », s'est-il convaincu. Avant d'appeler les parlementaires réunis, ce jour, à continuer de tendre la main à ceux d'entre eux qui hésitent encore afin qu'ils viennent les rejoindre de sorte que de 164 députés, leur nombre passe à 200 pour la formation du groupe parlementaire Rhdp.

Le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly a, en outre, déclaré que cette décision de ces élus de se mettre ensemble arrive à l'instant où le parti politique Rhdp est en train d'être fondé. Pour lui, le groupe parlementaire qui verra le jour, doit être un des piliers essentiels de ce « grand parti », qui se créera le 26 janvier au stade Félix Houphouët-Boigny pour préserver les acquis de la gouvernance de la coalition des houphouétistes pour une Côte d'Ivoire stable et prospère.

Dans cette perspective, il a demandé aux députés de conjuguer leurs efforts pour maintenir un climat de paix et de cohésion. Amadou Gon Coulibaly a dit espérer que les travaux de ce séminaire dégageront des axes majeurs pour accompagner le Chef de l'État dans sa détermination de faire ce pays, un havre de paix qui compte dans le concert des nations.

Le premier ministre a, dans cette veine, encouragé les députés, tout en souhaitant une franche collaboration entre le groupe parlementaire qui sera mis en place et le gouvernement. « Je prends l'engagement d'oeuvrer, sous l'autorité du Président de la République, à une meilleure cohérence entre l'action gouvernementale et le groupe parlementaire Rhdp », a-t-il promis.