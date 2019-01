Ile Maurice: Carburants - Swaley Kasenally plaide pour une baisse plus conséquente

La baisse des prix de l'essence et du diesel aurait dû être d'environ Rs 5 respectivement. C'est l'analyse du Pr Swaley Kasenally, à la suite de la publication des nouveaux prix des carburants par la State Trading Corporation (STC). Vendredi, le Petroleum Pricing Committee a annoncé une baisse de Rs 2,65 et Rs 2 sur l'essence et le diesel respectivement. À la pompe, le consommateur paye désormais Rs 47 et Rs 38 le litre.

Le prix de l'essence incluant Cost, Insurance and Freight était de Rs 20,12 par litre en juin 2018. Avec le nouveau mode de calcul, il est de Rs 15,73. La différence fait que l'ancien ministre de l'Énergie suggère qu'il aurait dû y avoir une baisse d'environ Rs 5.

Selon Swaley Kasenally, le prix de référence affiché par la STC pour calculer le tarif est de 554 dollars. «Ce prix de référence n'est pas le prix payé. La STC paye l'essence selon le cours mondial. Cela fausse les chiffres.» Entre octobre et décembre, les prix de l'essence étaient d'environ 430 dollars et 450 dollars la tonne, ce qui fait environ 100 dollars de différence.

Augmentation injustifiée

La STC a aussi décidé de revoir la structure de prix pour rehausser la contribution à divers fonds. À commencer par la contribution qui subventionne le gaz ménager, la farine et le riz. Il y a une hausse de Re 1,25, le montant passant de Re 1,75 à Rs 3 pour ces trois produits.

Swaley Kasenally et le secrétaire général de l'Association des consommateurs de l'île Maurice, Jayen Chellum, rejettent cette hausse. Pour Swaley Kasenally, c'est une augmentation injustifiée alors que Jayen Chellum fait ressortir que le cours du gaz ménager a baissé. «D'octobre à décembre, le prix sur le marché mondial est passé d'environ 655 dollars à environ 415 dollars. Cela représente une baisse de 36 %. C'est pour cette raison nous avons demandé une baisse du gaz ménager», insiste Jayen Chellum.

Sur une radio privée, le ministre de l'Industrie et du commerce, Ashit Gungah, a confié avoir besoin de Rs 500 millions pour les subsides, car le prix de ces produits a augmenté. Ajoutant qu'il y a un projet pour le stockage du gaz ménager. Lors de la conférence de presse du gouvernement samedi, Zouberr Joomaye et Eddy Boissézon ont fait ressortir que c'est une contribution de solidarité. Et les consommateurs déboursent davantage comme contribution pour la construction des cuves de stockage des produits pétroliers dans le port.