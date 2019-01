Madagascar: Football Ligue 1 - Victoire à l'arraché d'Elgeco Plus

Que ce fut dur, mais Elgeco Plus a finalement remporté sa première victoire de la saison.

Le double champion d'Analamanga a battu l'Uscafoot, hier après-midi, au stade de Mahamasina. Score final trois buts à deux, au terme de cette rencontre en retard de la deuxième journée. Jeudi, Elgeco Plus avait concédé un nul face au promu Five FC, pour son premier match de Ligue 1. Deux autres rencontres en retard étaient également au programme, hier, au stade municipal. Cosfa a enregistré un succès sans bavure face à CF TFC, deux buts à zéro, dans la matinée. Tandis que COSPN a disposé de Tana Formation-CFFA sur la plus petite des marges, un but à rien, en début d'après-midi.

Au classement de ce championnat d'Analamanga, Cosfa mène la danse dans le groupe A (6 pts). Les militaires devancent Elgeco Plus (4 pts), COSPN (3 pts), CF-TFC (3 pts) et Five FC (1 pt). Uscafoot et Tana Formation-CFFA occupent les deux dernières places (0 pt). Du côté du groupe B, l'AS Adema garde le fauteuil de leader (4 pts). Suivent Disciples FC (3 pts), Jet Mada (3 pts) et Fosa Juniors Tana (2 pts). Mi20, Mama FC et CNaPS Sport Tana sont à égalité en bas de tableau (1 pt).