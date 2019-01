Madagascar: Promesses électorales - La société civile suit de près leurs réalisations !

La société civile et le comité paritaire en charge du suivi de la charte de bonne conduite suivent à la loupe l'exécution des promesses électorales de l'ancien candidat Andry Rajoelina, devenu président de la République.

La liste est loin d'être exhaustive mais nous retenons, en l'occurrence, la construction de buildings, la décongestion de la ville d'Antananarivo grâce au projet « Tana-masoandro », la lutte drastique contre l'insécurité et les « dahalo » ou encore la suppression du Sénat. « Nous allons effectuer un bilan de l'après- scrutin et nous suivons de près surtout la réalisation de toutes les promesses électorales du désormais président de la République », a confié Faraniaina Ramarosaona, du comité paritaire en question, vendredi dernier, jointe au téléphone.

Non signataire. Rappelons que, pour diverses raisons, l'ex- candidat n°13 - qui n'est pas le seul d'ailleurs - n'a pas signé la notoire charte de bonne conduite et d'intégrité des candidats pour une élection présidentielle apaisée, élaborée par le Cfm (Conseil du Fampihavanana Malagasy), la Ceni (Commission Électorale Nationale Indépendante), la CNIDH (Commission Nationale Indépendante des Droits de l'Homme, le HCDDED (Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'État de Droit), le CSI (Comité pour la Sauvegarde de l'Intégrité), le Samifin (Service des Renseignements Financiers) et le Bianco (Bureau Indépendant Anti-corruption) ainsi que les membres de la société civile regroupés au sein du mouvement Rohy et engagés dans le projet Fandio.

D'après les informations obtenues auprès du comité paritaire, jusqu'à maintenant, Andry Rajoelina ne l'a toujours pas signée. « De toute manière, même s'il n'a pas signé, ce sont des bonnes pratiques électorales que nous y avons inclues. Tout candidat est concerné par cette charte. C'est l'un des premiers principes que nous avons mis en avant dès le début », a ajouté Faraniaina Ramarosaona.

Déclaration de patrimoine. Mais ce n'est pas tout. Outre ces « impératifs », le président de la République est appelé à « effectuer une déclaration de patrimoine en début et en fin de mandat », à « allouer des dotations budgétaires spécifiques de manière évolutive, aux institutions chargées de lutte contre la corruption conformément à la stratégie nationale de lutte contre la corruption (2015-2025) » et à « s'engager à organiser, dans un délai raisonnable, un Dialogue national pour la refondation de la Nation et de la République, gage de la stabilité sociale ». Compte tenu du fait qu'Andry Rajoelina n'a pas signé la charte, force est de se demander quelles forces contraignantes auront sur lui Et pourtant, c'est une initiative louable de la part de ces institutions et de la société civile. A suivre.