Madagascar: Un État de grâce ou non

« Elle peut être utilisée (expression « journalistique ») pour désigner le moment de la vie politique pendant lequel l'opinion publique d'un pays est majoritairement favorable aux nouveaux dirigeants qui viennent d'accéder au pouvoir à la suite d'une élection. Les journalistes parlent aussi souvent des « 100 jours » comme étant une période privilégiée pour un nouvel élu, par exemple en France, en Allemagne ou aux États-Unis.Telle est la définition de l'Etat de grâce.

Il s'agit donc d'une période où l'on épargne le nouvel élu de toutes les critiques conventionnelles dans une démocratie . Reste à savoir si cette pratique est immuable et que dans notre cas Andry Rajoelina doit en bénéficier. Pourquoi pas ? Quand son adversaire de longue date reconnaît sa défaite et ce avec un écart consistant. Pourquoi pas ? Quand une partie de l'électorat qui ne lui est pas acquise affiche une résignation sans trop maugréer. On lui accorderait donc cette trêve, le temps qu'il démontre qu'il ne dévie pas de la ligne de conduite de son programme.

Cependant, un point de vue un tant soit peu de réaliste ne peut être que sceptique car comment croire que les « Velirano » grandioses énoncés dans son programme comme les « Tanamasoandro ,Miami etc.. » soient ébauchés en 3 mois dans les détails quand les besoins pour les réaliser restent hors de notre portée. Par exemple, a-t-on la main d'œuvre spécialisée nécessaire pour les réaliser, quand on pense que pour le projet Ambatovy, Madagascar n'a pas encore pu fournir les soudeurs nécessaires et que 1 500 philippins sont encore sur place aujourd'hui. Combien de maçons chinois va-t-on faire venir pour ces travaux ? Cet Etat de grâce ne sera que le prolongement de la campagne électorale pour détourner l'attention du programme initiale vers des besoins pressants de la population. Et les électeurs qui sont censés en bénéficier, faute de voix critiques, en auront pour leurs frais. Le bon sens, vue l'urgence et l'envergure sur quoi il est élu ,ne devrait lui accorder de répit, sinon il sera employé en diversion. En plus, les élections législatives devraient avoir lieu normalement bientôt que le nouveau pouvoir se doit de gagner et que la démagogie prendra encore le pas sur réalisme des problèmes du pays .

L'instauration d'un quelconque Etat de grâce n'est pas obligatoire et n'est inscrite nulle part et n'a de raison d'être qu'avoir le temps pour se congratuler et de courtiser le vainqueur pour avoir ses bonnes grâces.