Madagascar: « Folaka la clé »

Le compte à rebours a commencé pour Rivo Rakotovao et Mananjara Andriambololona dont les CDD ou Contrats à Durée Déterminée vont incessamment prendre fin. Sans aucune possibilité de renouvellement, au moins avant 5 ans.

« Folaka la clé »

Après avoir constaté la démission pour cause de candidature de Hery Rajaonarimampianina le 7 septembre 2018, la HCC avait décidé que « le Président du Sénat Rivo Rakotovao assume de façon temporaire la fonction de Président de la République par intérim jusqu'à l'investiture du nouveau Président de la République ». Après 4 mois et 12 jours à la tête de l'Etat qu'il a mis à profit pour assister notamment à la 73e Assemblée générale des Nations Unies à New York et au 11e Sommet extraordinaire de l'Union Africaine à Addis-Abeba, l' intérimaire va céder la place au titulaire issu de l'élection présidentielle.

Il va devoir quitter le palais d'Etat d'Ambohitsorohitra pour regagner celui moins prestigieux d'Anosikely où l'intérimaire de l'intérimaire sera aussi tenu de rendre à César ce qui est à César. Mananjara Andriambololona descendra du perchoir de la Chambre haute pour rejoindre les rangs des autres sénateurs. Rivo Rakotovao retrouvera son « seza » au Sénat où il a été nommé le 12 octobre 2017 avant d'être propulsé à la présidence dans le but inavoué d'assurer l'intérim du Président de la République titulaire qui était obligé de rendre son tablier 60 jours avant le scrutin du 7 novembre 2018.

Dans 6 jours, le président démissionnaire et le président intérimaire vont se retrouver, le premier pour rendre symboliquement la clé d'Iavoloha et le second, pour joindre au trousseau, celle d'Ambohitsorohitra. L'un et l'autre seront « Folaka la clé » (sans pouvoir garder un double) pour reprendre le tube de Mario qui avait d'ailleurs participé à la propagande du candidat d'en face. Le nouveau Président de la République étant désormais le « Tompon'ny la clé », pour se référer cette fois-ci au titre de Dah'Mama qui a fait, tout au long de la campagne électorale, le bonheur du numéro 13.