Madagascar: Musique - Appel à l'aide des proches de Remanindry :

: Remanindry avec « Ny Malagasy Orchestra » a sillonné le monde entier.

Remanindry serait dans un état de santé inquiétant, ce joueur de « lokanga » hors pair avec « Ny Malagasy Orkestra » et figure sociale dans sa communauté du Sud a besoin de l'appui de ses pairs et des Malgaches.

Aux dernières nouvelles, la santé de Remanindry, joueur de « lokanga », violon, se dégrade de plus en plus. Un appel est donc lancé par ses proches et surtout par le milieu artistique pour le soutenir. Il va sans dire que toute forme d'appui pour l'aider à guérir sera le bienvenu. La nouvelle est tombée ce week- end, selon certaines sources, sa santé est même inquiétante pour les jours ou les semaines à venir.

Avant d'être connu dans le monde entier, grâce au groupe « Ny Malgasy Orkestra », Remanindry était un bouvier dans le Sud de Madagascar, né à Ambatomasy non loin de Beloha dans le sud de Madagascar. Cependant, il sait jouer d'un instrument de musique et a un talent immense pour le « beko », style de chant pratiqué chez les groupes humains Antandroy. Dans sa communauté, Remanindry était aussi consulté pour régler les conflits. Homme de valeurs et homme de musique, sa vie a connu un tournant décisif quand il joue auprès des illustres, comme Jean Piso, Justin Vali, Chrisante et tant d'autres dans le groupe « Ny Malagasy Orkestra ».

Avec cette formation, l'artiste parcourt les continents et les contrées lointaines. Même si le groupe a peu joué dans son pays d'origine, Remanindry a su porter haut les couleurs de sa petite communauté. Il y retourne dès que son timing d'artiste international le permet. On le retrouve alors campé dans des baraques typiques de la région sud. Même s'il a parcouru des milliers de kilomètres, a déjà fait le tour du monde, le joueur de « lokanga » a toujours su garder les pieds sur terre.

Remanindry, homme sage et musicien de génie

Reconnu et adulé. Plusieurs fois, le parcours de ce musicien hors pair a attiré les médias internationaux. A part sa dégaine à faire fuir une bande de voleurs de zébu, Remanindry possède une technique particulière. Sa puissance vocale est bien soutenue par une souplesse mélodique qui lui est propre. Son jeu à la viole traditionnelle ou « lokanga », apporte encore plus de présence sur scène. Aux dernières nouvelles, comme il est de très grande taille, ses genoux commencent à accuser le coup avec l'âge. Tandis qu'il souffre d'insuffisance cardiaque. Sans vouloir céder à la panique et au désarroi, ses proches semblent cependant être très inquiets sur l'évolution de son état.

A Toliara, les premières actions pour lui venir en aide s'organisent actuellement. Des artistes vont réaliser des concerts de solidarité pour lever des fonds. D'après l'avis médical, le traitement à attribuer à Remanindry sera long et coûteux . Sans doute l'âge de ce grand musicien et sage de la communauté reste aussi un facteur déterminant, il tutoie les soixante- dix ans actuellement. Remanindry fait partie de ces musiciens dont le talent musical n'est pas considéré comme tel, mais comme un outil social qui est aussi intégré dans la trame quotidienne de la communauté.

Sa musique fait partie de l'identité de celle-ci, à l'instar des « Benoro », ce musicien thérapeute chanté par « Lôlô sy ny Tariny ». Il est souvent appelé pour les rassemblements dans les villages du sud. Le temps est compté, ce patrimoine vivant de la culture malgache mérite que le milieu artistique malgache aide un des leurs.