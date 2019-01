Madagascar: Saison des pluies-Antananarivo - Risque de montée des eaux

Une histoire qui se répète chaque année, l'eau monte à un certain niveau dans beaucoup de quartiers de la capitale malgache.

La saison des pluies bat son plein actuellement. Et la problématique de la montée des eaux revient avec la saison en question. Une problématique qui va de mal en pis chaque année mais qui ne semblerait jamais être résolue d'une manière permanente . Les mauvaises pratiques dans l'assainissement de la ville d'Antananarivo pourraient être évoquées comme étant l'une des premières causes de cette récurrence. Infrastructures d'évacuation d'eau désuète, insuffisance desdites infrastructures, incapacité pour les organes responsables de gérer à bon escient les ressources existantes pour avoir des résultats concrets et répondant aux besoins des habitants, autant d'autres raisons qui font que les fortes précipitations mettent de nombreux quartiers de la Ville des Mille sous les eaux . Faits anodins pour certains mais qui revêtent d'importants risques de résurgence d'épidémies et de dangers pour la population tananarivienne. Une crainte fondée lorsque l'on pense aux maladies infectieuses qui resurgissent l'une après l'autre. Dans les environs de la Ville des Mille , en observant les rizières et les fleuves, on se rend compte que l'eau monte petit à petit et que, pour le moment, peu d'actions ont été menées pour éviter le pire.

Ampitatafika. Pas loin d'Antananarivo ville, l'eau serait en train de monter à Alatsinain' Ambazaha , commune d'Ampitatafika. Une situation qui pourrait s'aggraver si les précipitations continuent de tomber dans les trois prochains jours selon les dires de Rado Ramparoelina, maire de la commune rurale d'Ampitatafika. Ce dernier d'expliquer la situation : « L'eau devrait être évacuée à Ambohijafy mais à cause des déchets et des boues, elle stagne et gagne en niveau ». Aucune solution n'aurait cependant pas été prise pour régler la situation du côté d'Ampitatafika si l'on en croit aux dires des habitants de ladite commune. Aucune mesure de déplacement de la population n'a également pas été prise. Même si aucune alerte sur une éventuelle inondation n'a été décrétée par les organes compétents, la population des bas quartiers de la capitale se méfient... de l'eau qui dort.