Soudan: Nil Blanc - L'assurance maladie est un choix idéal pour la protection de la santé

- La ministre de la santé et du développement social de l'Etat du Nile Blanc, Zainab Yusuf Al-Namori a affirmé que l'assurance sanitaire est le choix idéal pour la protection sanitaire et communautaire.

C'était lorsqu'elle s'est adressé un atelier à Kosti visant de mettre en œuvre des mesures de couverture sanitaire pour amener les forces de police et leurs familles dans l'assurance maladie, en présence de directeurs du ministère de la santé et du développement social, un certain nombre de chefs de police et de départements de l'assurance sanitaire.

Al-Namori a salué l'expérience de l'assurance sanitaire et l'introduction d'un grand nombre de familles pauvres et de groupes vulnérables au l'ombre de l'assurance, soulignant que le choix de l'assurance maladie par la police est une fierté et une addition à l'assurance maladie, et a honoré le rôle joué par Police dans la protection des biens des citoyens.

La ministre de la santé et du développement social a annoncé le plan de l'État pour l'introduction de 25 000 familles au cours de l'année 2019.