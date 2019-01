Soudan: Une délégation tchadienne examine la coopération commerciale avec le Soudan

Khartoum — Une délégation de haut niveau de la Chambre du commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisan de la République du Tchad est arrivée à Khartoum vendredi pour s'informer sur le groupe industriel JIAD.

La délégation tchadienne comporte des secteurs du commerce, de la richesse animale, du transport, de la construction, de l'infrastructure, de l'industrie, des minéraux, du développement industriel, du développement du secteur privé, des douanes et de la télévisons national du Tchad.

Le président de la délégation, Amir Al-Doud a déclaré à la SUNA que la visite a pour but de coopérer ensemble, en expliquant que la délégation visitera un certain nombre d'installations du groupe industriel de JIAD, telles que Sur International, la ville industrielle de JIAD, le port de Port-Soudan et le Groupe de développement des exportations agricoles.

Il a ajouté que la visite renforcerait les relations commerciales entre les deux pays et que la délégation se renseignerait sur les expériences de JIAD, en plus de discuter des moyens de parvenir à un accord entre les entreprises des deux pays et des moyens de coopération dans divers domaines.