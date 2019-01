Soudan: Conseil des ministres du Nord-Darfour adopte des plans pour l'augmentation des ressources

El-Fasher — Le Conseil des ministres du Gouvernement de l'Etat du Nord-Darfour a examiné, lors de sa réunion ordinaire qui s'est tenue ce samedi à Al-Fasher sous la présidence du Wali de l'Etat Al-Sharif Mohammed Abbad Samouh, les plans de travail et les efforts du ministère de la Production et des ressources économiques.

Les efforts du ministère visent à augmenter les ressources économiques et élargir verticalement et horizontalement sur les activités agricoles et réglementer l'exploitation minière et ouvrir de nouveaux horizons de l'investissement dans l'Etat.

Le ministre de la Production et des ressources économiques a indiqué que le plan vise à élargir la superficie agricole et à l'introduire des technologies agricoles modernes, en plus de légaliser les opérations minières pour en tirer parti dans le développement de l'Etat et à attirer des investissements nationaux et étrangers.