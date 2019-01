Soudan: Le ministère des AE condamne la déclaration des ambassades de Troika sur les manifestations

Khartoum — 2O18 (SUNA)- Le Ministère des Affaires Etrangères a publié Mercredi une Déclaration condamnant la Déclaration des Ambassades de la Troïka et du Canada sur les Récentes Manifestations dans certaines Régions du pays et les Relations avec les Autorités Concernées, décrivant la Déclaration des Ambassades comme Préjugée et Contradictoire avec des Faits Réels.

Le Ministère des Affaires Etrangères a exprimé son Rejet et sa Condamnation à la Déclaration Partiale de la Troïka et de l'Ambassades du Canada publiée Mardi, affirmant que cette Déclaration était en Contradiction avec les Faits Réels concernant les Récentes Manifestations dans certaines Parties du pays et le Traitement des Evénements par les Autorités avec ces Manifestations.

Dans sa Déclaration, le Gouvernement Soudanais a affirmé son plein engagement en faveur de la Liberté d'Expression et de Réunion Pacifique, conformément aux Dispositions de la Constitution et des Lois Applicables, qui, bien entendu, ne permettent pas aux Actes de Violence et aux Activités Illégales commis par des Entités Illégales de se réaliser de manière illégale Objectifs Contraires à l'Intérêt National et à la base de Passation Pacifique du Pouvoir ainsi que de la Menace pour la Stabilité et la Sécurité Publique.

Le Ministère des Affaires Etrangères a souligné que l'Objectivité imposait que la Déclaration des Ambassades fasse référence à la Violence Extrême accompagnant certaines Manifestations, telles que les Attaques contre les Installations du Gouvernement et des Partis, 14 Postes de Police, 118 Installations pour les Partis Politiques et le Gouvernement, l'Incendie de 194 Véhicules, dont 102 Véhicules de Police, 21 Véhicules du Gouvernement et 15 Véhicules appartenant à des Organisations Internationales, des Banques, des Magasins et des Propriétés Privées.

Le Ministère a déclaré que la Déclaration de ces Ambassades ne mentionnait pas le Fait que les Morts étaient survenues dans le Contexte de la Violence qui avait accompagné certaines des Manifestations, et qu'il y avait parmi les Victimes des membres des Forces Régulières, et le Fait qu'il y avait pas de Morts lors des Manifestations Non Précédées d'Actes de Violence et d'Agressions contre la Police, même si elles étaient également illégales.

Selon la Déclaration du Ministère des Affaires Etrangères, les Vies Perdues sont celles de Citoyens Soudanais que le Gouvernement tient à Protéger et à Préserver leur Sang, sur la base de ses Responsabilités Juridiques, Politiques et Morales. C'est donc une décision du Président de la République, a été créée à la suite de la Formation d'un Comité chargé d'Enquêter sur les Affaires de Mort, ajoutant que le Gouvernement Soudanais n'avait pas besoin de Conseils ni de Prêches des Ambassades des Etats Concernés à cet égard.

Le Ministère des Affaires Etrangères a déclaré que, tout en réaffirmant sa Volonté de s'engager de manière Positive avec ces Pays par le biais de Mécanismes de Dialogue Convenus, il a rejeté la Menace Dissimulée dans la Déclaration, ajoutant que le Ministère a également affirmé l'Indépendance de la Décision Soudanaise, l'Engagement de Protéger la Souveraineté du pays et le Refus d'Ingérence dans les Affaires de la Patrie.