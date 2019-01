Soudan: L' Union des étudiants appelle à la retenue personnelle

Khartoum — L'Union générale des Etudiants soudanais a appelle à mener des mesures judicaires nécessaires pour découvrir ceux qui étaient derrière le tir lors des manifestations au cours desquelles un certain nombre de personnes ont été tuées et blessées, appelant à la retenue personnelle et à traiter avec sagesse sur toutes les questions et les réclamations.

Le président de l'Union, Ammar Ala'auddine a affirmé, dans une déclaration a la SUNA, la nécessité de protéger les sangs des soudanais, appelant à prendre des mesures judicaires et conduire les personnes impliquant à la justice.

Il a souligné que le sabotage et la déstabilisation de la sécurité ne serviraient que l'ordre du jour des ennemis du Soudan, et a ajouté que la voie vers le pouvoir et la gouvernance devait passer par les urnes et par la pratique démocratique.