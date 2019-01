Sénégal: 4 ans après sa création - La BNDE se satisfait de son total bilan

A la fin de sa 4ème année d'activité, le total bilan de la Banque nationale pour le développement économique (Bnde) se situe à 141 milliards de FCFA, soit une progression annuelle de plus de 80% entre 2016 et 2017.

Une performance imputable à la croissance significative du financement de l'économie Sénégalaise, a relevé son Directeur général Thierno Seydou Nourou Sy dans le rapport annuel 2017.

Après près de 5 ans de mouvements, la Banque nationale pour le développement économique (Bnde) s-investit au mieux pour répondre efficacement à ses obligations bancaires (performances), mais surtout à faire émerger les Pme/Pmi qui représentent au plan national environ 80% du tissu des entreprises, 30% du Produit intérieur brut et 60% de la population active.

Dans son rapport annuel 2017, les chiffres corroborent de manière explicite les performances de la Bnde.

Ainsi, selon ledit rapport, au titre des engagements donnés, les montants nets au 31/12/2017 s'établissent à 89 298 millions de FCFA contre 37 513 millions de FCFA au 31/12/2016. Et pour les engagements reçus, ils s'élèvent à 228 639 millions de FCFA en 2017 contre 116 346 millions de FCFA au 31/12/2016.

En clair, le résultat net de l'exercice 2017 s'élève à 1 594 millions de FCFA, soit plus de 5 fois le résultat de l'année précédente.

«Des résultats qui ont été approuvés par l'Assemblée générale des actionnaires, qui par la suite a décidé de procéder à la première distribution de dividendes égale à 1 000 FCFA par action», a souligné le Dg.

Ces performances significatives feront dire à M. Sy : «Durant l'année 2017, les financements de notre Banque ont impacté 1800 Pme/Pmi et plus de 600 jeunes promoteurs dans 10 régions du Sénégal ». Il ajoutera : «Ces interventions ont aussi permis la création et la consolidation de plus de 8 000 emplois».

Toutefois, il n'a pas manqué de souligner que «La Bnde est aujourd'hui dans une dynamique de croissance caractérisée par des actions de consolidation de sa stratégie d'accompagnement des Pme/Pmi émergents, conformément à son nouveau Business Plan 2017-2021, caractérisée par la nouvelle vision à l'horizon 2021, qui se veut "être une banque innovante, performante, accessible, partenaire privilégié des Pme-Pmi pour le développement économique du Sénégal».

De manière explicite pour les engagements de financement donnés, ils s'élevaient à 65 526 millions de FCFA contre 18 032 millions de CFA. Et pour les engagements de garantie donnés, ils se hissaient à 23 772 millions de FCFA contre 19 481 millions de FCFA.

Au compte des engagements de garanties reçus, ils s'évaluaient à 228 639 millions contre 116 346 millions de FCFA. De même pour les engagements de financements reçus qui s'élevaient à 1300 millions pour un résultat nul (0) pour la période allant du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2016.

Opérations avec la clientèle, Ressources clientèle et autres

Sur une base annuelle, le fonds de commerce a doublé et est passé de 4 705 à 7 494 comptes soit une hausse de 2 789 comptes. Les progressions les plus significatives ont été enregistrées par les portefeuilles des particuliers et des Pme/Pmi.

Par rapport à l'année précédente, les ressources ont augmenté de 35 milliards soit environ l'encours collecté à fin 2016. A la fin de l'année, le total des emplois nets de la clientèle s'élève à 75 294 millions FCFA.

Au 31 décembre 2017, les engagements par signature de la clientèle s'élèvent à 29,7 millions FCFA avec une hausse importante des crédits documentaires (Credoc) de 17,6 milliards par rapport à l'année précédente. Cette évolution provient essentiellement de ces crédits documentaires.

Opérations de trésorerie

Pour faire face aux besoins de financement de la campagne arachidière et de la clientèle, la Bnde a sollicité le marché monétaire.

Ainsi au 31 décembre 2017, les ressources de trésorerie ont atteint 33,8 milliards FCFA dont 24,5 milliards de FCFA provenant du financement de la Bceao. Ces résultats comparés à 2016, l'encours des ressources a augmenté de 12 milliards FCFA soit une évolution annuelle de 67%.

Le refinancement et les emprunts interbancaires ont augmenté respectivement de 4 milliards FCFA et de 5,2 milliards FCFA.

Et pour ce qui des emplois de trésorerie, ils ont atteint 39 milliards de FCFA à fin décembre 2017 contre 35 milliards de FCFA en 2016, soit une progression annuelle de 4,7 milliards de FCFA à travers les placements en Dépôts à Terme (Dat).

A ce niveau, la marge d'intérêt global a augmenté de 1 665 millions FCFA du fait de la progression de la marge clientèle qui a augmenté de 54%, soit 1 326 millions de FCFA et d'une bonne maitrise des opérations de trésorerie qui ont enregistré une hausse de 338 millions de FCFA.