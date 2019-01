Ile Maurice: Projet hôtelier à Pomponette - «2019 marquera la fin de ce barrage!»

«Asé perdi létan, rémet nu laplaz dan enn bon léta!» Les Mauriciens pourront-ils récupérer la plage de Pomponette cette année ? Malgré le silence assourdissant du ministre Mahen Jhugroo, le collectif Aret Kokin Nu Laplaz (AKNL) en est persuadé. «2019 marquera la fin de ce barrage!» clame-t-il, en référence au barrage en tôle érigé Clear Ocean Hotel and Resorts Ltd.

AKNL insiste : le promoteur occupe «notre plage illégalement en ayant en plus érigé une structure dangereuse». Le collectif rappelle que c'est le 8 janvier 2018 que Clear Ocean Hotel and Resorts Ltd aurait dû entamer les travaux de construction de son projet hôtelier, suivant une demande d'extension du délai. Plus d'un an après, cette demande serait toujours «under consideration», si l'on se fie à une réponse parlementaire du ministre du Logement et des terres, en juillet 2018.

«Quelle est l'explication» de Mahen Jhugroo, se demande AKNL. Eh bien, aucune jusqu'à présent. «Refus de réponde du ministre, visiblement embarrassé à chaque fois que la question lui tombe dessus», déplore le collectif. Qui fait, dans la foulée, remarquer que, de toute façon, Clear Ocean Hotel and Resorts Ltd est «en dehors de tout délai».

En effet, après la signature du «lease agreement», le promoteur avait trois mois, à partir du 7 août 2017, pour entamer la construction, c'est-à dire à compter du 6 novembre 2017. Il s'agit là de l'une des conditions du bail.

Or, à ce jour, les travaux n'ont toujours pas démarré. Ce qui fait dire à AKNL que «le lease agreement tel qu'il a été établi, permet au ministre de révoquer sans aucune compensation, le bail alloué, à la suite du non-respect des conditions du lease agreement». Du reste, souligne le collectif, Clear Ocean Hotel and Resorts Ltd a un permis Environmental Impact Assessment qui ne serait pas valable car datant «de l'époque d'un premier projet douteux à Pomponette».

Mahen Jhugroo en prend aussi pour son grade. Sur sa page Facebook, AKNL a partagé des extraits, pris du Hansard, de la déclaration du ministre du Logement et des terres, le 5 décembre 2017. Il venait tout récemment de prendre ses fonctions. «I did ask my officers to see to it that the plots of land that had been granted which are not being used to be proclaimed as public beaches in the near future», disait-il alors...