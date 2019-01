Tunisie: Des familles démunies

Des activistes zarzissiens, en collaboration avec «le collectif des associations de Zarzis en France» qui a financé l'initiative, ont organisé une journée médicale en faveur des citoyens du gouvernorat de Médenine et surtout des nécessiteux. L'an dernier, au cours de « Khatiri 1», la première édition, 3.000 patients avaient bénéficié d'auscultations gratuites.

Youssef Gattoufi, l'un des organisateurs les plus actifs est rentré de Paris dans l'intention d'assurer la réussite de cette action de grande envergure. Tels des anges gardiens, les activistes ont transformé la grande salle en véritable ruche en y installant des stands. 80 bénévoles, entre professeurs et médecins, toutes spécialités confondues, ont été mobilisés à l'occasion. L'hôpital régional de Zarzis et les deux cliniques de la ville ont gratuitement mis à la disposition des organisateurs leur personnel médical et paramédical ainsi que leurs équipements (les laboratoires pour les analyses, les scanners, les IRM... ).

L'opération a été bien accueillie par tous les citoyens du gouvernorat et surtout les nécessiteux et les familles défavorisées. Un point de presse a été tenu, vendredi après-midi, à la municipalité de la ville, en présence du maire de la ville lui-même médecin.

Les organisateurs ont été accueillis par le gouverneur qui les a encouragés en mettant à leur disposition un bus pour transporter les patients.

Pour éviter l'encombrement le jour des consultations qui ont eu lieu hier, date choisie pour commémorer le décès des deux martyrs zarzissiens de la révolution Aymen et Bayram, les organisateurs s'y sont adonnés à l'avance en acceptant les inscriptions en ligne afin de mettre de l'ordre au moment du travail et faciliter la mission des hôtes de Zarzis. Vendredi après-midi, 320 patients étaient déjà inscrits.

Tous les médecins présents, venus des quatre coins du pays ainsi que quelques hommes d'affaires zarzissiens ont exprimé leur volonté d'aider les familles démunies.

La grande salle a été prise d'assaut de bonne heure. L'action a enregistré un grand succès ! Très bonne initiative qui témoigne bel et bien de la générosité, de la solidarité et du patriotisme de la part des organisateurs qui ont offert un accueil bienveillant aux patients et des docteurs venus de loin pour apporter des soins médicaux gratuits aux plus défavorisés de la région.