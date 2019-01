Tunisie: Absence de lucidité

Face au SCConstantine, la défense clubiste a été vulnérable tout au long du match. Les attaquants algériens étaient assez maladroits et auraient pu marquer pendant toute la rencontre. Avec Ifa, Jaziri et Abdi, les chances clubistes seraient assez minimes pour faire carrière en ligue 1 ou en ligue des champions.

Chiheb Ellili a manqué de clairvoyance et de casting comme ce fut face au CSS et à l'ESS. Il l'a refait avec le CA : résultat : une défaite en ligue des champions qui peut compromettre les chances clubistes d'aller loin, certes, l'effectif est assez limité, mais l'entraîneur aurait pu choisir un milieu de terrain consistant. Il cache ses faiblesses in incorporant des jeunes tels que Salhi, M'chareg et Khamssi. Face aux Algériens, l'ensemble clubiste a manqué de profondeur et de percussion. Les occasions étaient seulement sur des balles arrêtées, cela confirme l'incapacité de ses joueurs d'être clairvoyants et décisifs.

Le milieu de terrain était mal contrôlé par des joueurs pourtant expérimentés tels que Khalil, Darragi et M'chareg, les replis de soutien mal orchestrés n'ont pu éviter les débordements et les dédoublements algériens, ce qui a abouti à une attaque clubiste amorphe et inefficace. Le coaching de Chiheb Ellili a été fatal aux Clubistes.

Après les rentrées de Rodriguez, de Saraseou et M'chareg, le jeu devint décousu et sans relief. Le penalty sifflé après un festival de Chamakhi a mis à nu les carences offensives. Le penalty fut raté par ledit joueur. Chiheb Ellili aurait pu ordonner à Darragi, Dhaouadi, Ifa ou Abdi, de tirer le penalty. Le geste de Chamakhi démontre qu'il y a une indiscipline au sein du groupe. Il n'y a pas de discipline au sein du groupe...

Ce ratage a été fatal puisque les Algériens ont profité d'un fléchissement psychologique pour mener un contre-attaque et marquer ce fameux but de la victoire.

Cette défaite a été un échec pour Chiheb Ellili. Il a refait la même stratégie qu'avec l'ESS.

