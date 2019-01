Sénégal: Présidentielle apaisée en février 2019 - Serigne Mbaye Sy et Aly Ngouille Ndiaye, en mode appel

Les appels à la tenue d'une élection présidentielle apaisée ne cessent de se multiplier à quelques encablures du scrutin du 24 février. Derniers en date : ceux du Khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour, et du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui ont invité les citoyens à œuvrer dans le sens d'une joute sans violence.

Ils se prononçaient, samedi, à l'occasion de la cérémonie officielle de la 55ème édition de la ziarra annuelle de Thierno Mountaga Daha Tall à Louga.

Le Khalifé général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour, a de fait invité, ce samedi, les Sénégalais à « œuvrer, à cultiver et à répandre la paix » pour une élection présidentielle apaisée, le 24 février prochain.

« Nous sommes dans un monde où chacun prie et souhaite la paix, alors que les attitudes et comportements ne vont pas dans le sens de cette paix. Si tel était le cas, chacun aurait oublié ses besoins et ses intérêts personnels pour la cultiver », a dit le khalife général.

Serigne Mbaye Sy Mansour à qui revenait l'honneur de clore la liste des orateurs à la cérémonie officielle et de formuler des prières pour l'assistance relèvera toutefois que : « Je ne suis pas là pour faire de la politique, ni parler de politique, mais je donne mon avis sur la situation du pays et je sais que nous avons besoin de solidarité et de paix et cette paix, nous la partageons.

Donc, c'est à nous de travailler pour cette paix ». Rappelant que chacun est libre de voter pour le candidat de son choix, mais sans semer ni répandre la violence, le guide religieux a observé, à l'endroit de l'assistance, que « c'est dans la paix que tout est possible ».

Le ministre de l'intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, s'était inscrit lui aussi dans la même dynamique. Aussi avait-il lancé un appel aux candidats à la candidature de la présidentielle de 2019 pour respecter les décisions du Conseil constitutionnel qui publiera le 20 janvier prochain la liste définitive des candidats devant participer à ces joutes électorales.

« Nous allons vers des élections où les citoyens sénégalais choisiront leur président parmi une vingtaine de candidats.

Après l'étape du parrainage citoyen, nous attendons la décision finale du Conseil constitutionnel qui va publier ce 20 janvier la liste définitive des candidats retenus. Je demande à tous les candidats de respecter les décisions des Sages.

Ce qui ne fera que renforcer notre démocratie », avait dit le ministre de l'intérieur non sans solliciter auprès du Khalife de la famille omarienne de Louga, Thierno Bachir Tall, des prières pour une élection apaisée.