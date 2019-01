Tunisie: «Face au présent... »

En dehors de Tunis, l'événement aura lieu à Sfax, Sousse mais également dans différents lieux partenaires comme les établissements scolaires français ou encore l'Université Esprit.

Grande nouveauté : cet évènement franco-tunisien sera aussi visible dans les régions du Kef, Kairouan, Sidi Bouzid, Djerba et Chenini. 6 à 8 villes accueilleront le film «La Révolution est là» de Teycir Ben Nasser, et construiront des programmations mettant en valeur des projets positifs sur leur territoire.

Par ailleurs, un projet digital original et écologique «One Beat One Tree» de l'artiste Naziha Mestaoui est proposé à Sfax et à Nefta en collaboration avec la militante écologique en Tunisie Sarah Toumi. L'idée est simple: le 31 janvier 2019, les habitants de Sfax et de Nefta se mobiliseront par l'art. Le 3 février 2019, ils prennent leurs pioches et partent planter des forêts pour la campagne «1 million trees for Tunisia», durant l'opération nationale 4h pour 325 000 arbres.

Plusieurs intervenants de tous horizons et de toutes disciplines: intellectuels, artistes, écrivains et chercheurs de Tunisie et d'ailleurs, des penseurs, des auteurs, des dessinateurs, des jeunes créateurs et hackers afficheront leur participation à une série de tables rondes, workshops et aux prestations artistiques.

Seront présents, également, des performers comme Rubin Steiners, des artistes visuels comme Renaud Auguste Dormeuil, des designers comme Matali Crasset avec Amanda Crabtree de ArtConnexion sur le projet des Nouveaux commanditaires, des jeunes entrepreneurs engagés de la société civile avec les lauréats du Saphir Lab en partenariat avec Lab'ess.

Le programme comporte des interludes musicaux, des rencontres, un coup de projecteur sur les Nouveaux commanditaires, des performances en live littéraire /électro /vidéo, et des projections de films.

«La nuit des idées» sera une invitation à découvrir de nouvelles formes d'expression et de réflexion reflétant la Tunisie d'aujourd'hui, à l'épreuve du temps et de ses mouvements. Ainsi, une des tables-rondes à Sfax aura pour thème «Face au présent, quelle place pour la culture ?». Elle proposera une rencontre avec les grands témoins de la vie culturelle sfaxienne : artistes, associatifs et institutionnels qui se pencheront sur la place de la culture dans la deuxième grande ville du pays.

Ajouté le : 14-01-2019