Tunisie: «Before the fourteenth, instant tunisien»

L'exposition, qui sera inaugurée le 14 janvier à l'occasion de la célébration du 8e anniversaire de la révolution, se présente comme un événement commémoratif inédit à vocation pédagogique, citoyenne et artistique. Elle se propose de montrer une sélection d'archives écrites, sonores et visuelles des événements du 17 décembre 2010 -14 janvier 2011; événements qui constituent autant de repères pour l'écriture d'une page incandescente de l'histoire contemporaine de la Tunisie.

Etabli par un comité scientifique d'historiens, le scénario de l'exposition développe le récit des événements selon une chronologie articulée sur 12 moments clés qui retracent le déroulement des faits depuis l'indépendance jusqu'aux jours d'après le 14 janvier 2011: les 29 jours décisifs compris entre le 17 décembre 2010 et le 14 janvier 2011 constituent la cœur de l'exposition qui accorde une place significative au support numérique à travers les vidéos, blogs, statuts facebook, et bande sonore témoignant de l'événement.

Organisée par un collectif représentant des établissements publics et différentes composantes de la société civile, l'exposition, selon sa coordinatrice générale Rabaâ Ben Achour, lors d'une conférence de presse tenue hier vendredi, vise à numériser les événements de la révolution tunisienne en vue de les préserver, les sauvegarder et les mettre à la disposition des chercheurs, des étudiants et du large public.

Cette exposition s'articule autour de trois grands chapitres. Le premier, «Le feu sous la cendre», couvre la période comprise entre 1956 et 2011 avec comme fil conducteur du récit la répression des contestations et des oppositions. «Les 29 jours de la révolution : 17 décembre 2010-14 janvier 2011» retrace, documente et fait revivre les étapes cruciales du soulèvement révolutionnaire. Le troisième chapitre «les jours d'après» rend compte des événements survenus depuis le lendemain du 14 janvier jusqu'à la mise en place du processus transitionnel en mai 2011.

Elle a, par ailleurs, ajouté qu'un livre de 200 pages en trois langues (arabe, français et anglais) sera publié à l'occasion de cette exposition et comportera des images, témoignages et documents privés fournis par des citoyens.

Prenant la parole, le directeur du projet, Hechmi Ben Fraj, a fait savoir que le collectif porteur du projet a, depuis 2016, traité les archives avec rigueur pour en assurer la crédibilité en s'appuyant sur plusieurs sources dont le rapport de l'instance d'investigation sur les violations et les dépassements et le livre de Jean Marc Salmon «29 jours de révolution : histoire du soulèvement tunisien 17 décembre 2010-14 janvier 2011».

Une copie de cette exposition sera présentée entre mars et septembre prochains au musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (Mucem) avant de débarquer d'une manière définitive au musée de Sidi Bou Saïd.

Il est à noter que le collectif porteur de cette exposition réunit les Archives nationales de Tunisie (ANT), la Bibliothèque nationale de Tunisie, (BNT), le bureau Maghreb du réseau euro-méditerranéen de soutien aux défenseurs des droits de l'homme, le Centre national de documentation (CDN), l'Institut arabe des droits de l'homme (Iadh), l'institut national du patrimoine (INP), l'Institut supérieur de documentation (ISD), l'Institut supérieur d'histoire de la Tunisie commémorative ( ishtc) et le réseau Doustourna.