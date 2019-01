Tunisie: «Mon but était régulier!»...

interview

Mon but refusé injustement, le penalty raté et la déconcentration en fin de la rencontre, tels sont les facteurs-clés expliquant notre défaite. Dommage pour nous et pour nos supporters qui se sont déplacés à Sousse pour nous encourager. Nous avons fait le match qu'il fallait, mais notre adversaire a été très appliqué et surtout vigilant en défense.

Mais en dépit de votre domination, vous avez manqué de lucidité en attaque...

Nous étions bien armés pour bien entamer notre aventure dans cette Ligue des champions, mais les Algériens de Constantine étaient aussi préparés que nous et ont pris notre milieu de terrain. Nous avons alors opté pour les incursions, mais en vain. Il a fallu recourir aux balles arrêtées pour déverrouiller la défense algérienne. Mais en vain, nous avons manqué de profondeur. Il aurait fallu oser plus, mais notre effectif est assez limité, vu qu'il y a beaucoup de blessés.

Après la reprise, avec la rentrée de Sasraku, Chammakhi et vous vous vous êtes sentis plus à l'aise...

C'est vrai, vu la vigilance des défenseurs algériens, il a fallu un avant fixe au centre de la défense adverse et aussi pour nous permettre d'avoir plus de solutions. Et vous avez remarqué qu'avec cette option, nous avons réussi à marquer, mais l'arbitre a refusé injustement mon but, surtout que je n'étais pas hors-jeu lorsque j'ai eu la balle de la part de Agrebi. Ajouter à cela le penalty raté par Chammakhi. C'était trop pour pouvoir gagner ce match.

Après le penalty raté par Chammakhi, toute l'équipe a eu un choc. Qu'en pensez-vous ?

Et comment, ce penalty est venu à la 81e, ce fut une chance, mais en football tout peut arriver, nous n'avons pas su saisir cette opportunité et nous avons été touchés psychologiquement. Notre adversaire en a profité pour marquer. Mais la vie continue.

Et maintenant, quelles sont vos chances ?

Le football n'est pas une science exacte, certes nous avons mal entamé notre parcours, mais nos chances sont intactes, surtout que nous allons jouer face à Ismaïly qui a été battu par Mazembe. Ce sera un match à quitte ou double.