Tunisie: Le CSS assure l'essentiel

Vipers FC : Moutoubara, Ayou, Boulouba, Wattawa, Wakila, Wanda, Kiomba, Titouwa, Kyada, Asikou et Remonda.

Le match débuta à cent à l'heure sans round d'observation avec une équipe locale décidée plus que jamais à gagner. Les Sfaxiens étaient assez attentistes tout au long de cette première mi-temps. En effet, les Ougandais se sont jetés en attaque pour déverouiller la défense sfaxienne bien regroupée.

Le gardien sfaxien, Dahmane, a eu à se déployer en permanence en ce début de rencontre, notamment à la 15e quand il sauva en deux temps devant l'attaquant ougandais Kyada. Et alors la partie commençait à être intéressante lorsque les camarades de Hnid se sont repris de plus belle, en menant des incursions menées par Herzi et Djelassi. Ce dernier a été avec Kouakou, la plaque tournante en alimentant les deux attaquants Ben Ali et Chawat.

Ce duo a été un danger constant pour la défense ougandaise bien garnie. Les dix dernières minutes de la première mi-temps ont été favorables aux Sfaxiens qui ont failli ouvrir le score par Zouaghi, qui adressa un tir puissant 25 mètres, mais le gardien ougandais a écarté le danger. La réaction des locaux était immédiate par Asikou, mais la défense sfaxienne écarta la menace ougandaise.

Dahmane : le sauveur

Les Ougandais reviennent des vestiaires avec la ferme intention de marquer. Ils ont menacé sérieusement l'arrière-garde sfaxienne qui a été sauvée par le vigilant gardien Dahmane. Ce dernier en trois occasions (54e, 58e et 59e) a sauvé sa cage de trois buts certains. Sentant le danger, Krol remplaça Ben Ali par Oueslati pour consolider l'entrejeu qui a paru fatigué. Il a fallu tout le métier des joueurs sfaxiens pour annihiler les attaques locales.

Passé l'orage, l'équipe sfaxienne s'organisa et réussit à bloquer les manœuvres locales, et ce, grâce à l'abattage de Oueslati, Herzi, Kouakou et Djelassi. Le jeu s'anima et les deux équipes ne sont pas fait de cadeaux. Il a fallu encore une fois Dahmane pour que l'équipe visiteuse n'encaisse pas de but.

Mais le CSS rata une chance pour ouvrir le score après un travail exceptionnel de Oueslati qui a servi Herzi face au gardien local, mais le joueur sfaxien a temporisé. Le jeu tomba dans l'incertitude, surtout que le CSS s'est recroquevillé en défense pour conserver ce nul. Mais les Sfaxiens ont joué avec le feu en seconde période et Vipers FC a fait bonne figure. Le retour s'annonce indécis.