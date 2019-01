Tunisie: Cinq athlètes à Marseille

Boxe

Recyclage pour arbitres et juges

La Fédération tunisienne de boxe a organisé récemment à Monastir un stage de recyclage pour les arbitres et les juges. «40 personnes ont pris part à ce stage dirigé par Mohamed Brahim, instructeur international, et en même temps membre fédéral chargé de la présidence de la commission d'arbitrage. C'était une très belle occasion pour écouter les arbitres, concernant leurs besoins afin qu'ils entament la compétition dans les meilleures conditions», a fait savoir le président de la Fédération tunisienne de boxe Kamel Déguiche -- après une réunion tenue avec les arbitres -- qui a précisé en outre que la saison démarrera le 19 de ce mois avec les compétitions des jeunes. Et quant à celle des séniors ,elle débutera début du mois de février 2019.

Lutte

Un programme soutenu pour Marwa Amri

Dans le cadre du programme de préparation au principal objectif à savoir les Jeux olympiques de Tokyo 2020, la championne Marwa Amri aura à effectuer avant les championnats d'Afrique, qui se dérouleront du 24 au 31 mars 2019, cinq stages et à participer à deux tournois internationaux et ce pendant la période allant du 18 janvier 2019 au 4 mars 2019. Le premier stage aura lieu en Allemagne du 18 au 24 janvier.

Le deuxième se déroulera en Ukraine du 25 janvier au 4 février. Puis elle retournera en Allemagne pour effectuer le troisième stage du 5 au 14 février. Le quatrième stage se déroulera en Suède du 18 au 22 février et le dernier stage pendant la période précédant le championnat d'Afrique aura lieu en Bulgarie du 22 au 27 février. Quant aux deux tournois internationaux ,ils se dérouleront en Suède ( 15-17 février) et en Bulgarie (28 février-3 mars). Et toujours dans le cadre de la préparation des championnats d'Afrique, la Fédération tunisienne de lutte organise samedi et dimanche prochains les championnats individuels pour les juniors (G et F) et le week-end d'après ce sera le tour des seniors (H et D).

Et c'est à l'issue des résultats de ces deux compétitions que les entraîneurs nationaux des différents styles arrêteront les listes des sélectionnés devant se préparer pour la joute africaine.

Auteur : K.A.SALAH

Ajouté le : 14-01-2019