Sénégal: 12ème édition du Festival des Arts «Hip Hop» et cultures urbaines de Kaolack - L'AJAD se déploie dans les départements

Impulsée par une volonté exclusive de s'ouvrir aux villages et au secteur péri urbain, l'Association Jeunesse Action et Développement de Kaolack, actuelle protectrice et tenante du mouvement Hip Hop et de la culture urbaine a prétexté la 12ème Edition du festival en question pour se lancer dans cette aventure.

Soutenue par le ministère de la Culture, le centre culturel de Kaolack, l'Ambassade de France à travers son service de la Coopération et d'actions culturelles et l'Alliance Française de Kaolack, dans le cadre de la célébration de ses trente (30) ans de coopération avec le Sénégal, cette 12ème édition du festival a surtout été rendue populaire grâce à la caravane de graffiti littéralement exécutée dans les départements de Kaffrine, Kaolack et dans la commune de Sokone où les nombreux greffeurs qui accompagnaient la caravane profitaient pour peindre un lot de 5 murs sur les différents espaces publics.

Puisque l'objectif du festival est de montrer toutes les facettes des Arts Hip Hop et cultures urbaines, d'autres activités ont aussi été poursuivies devant un nombreux public qui n'a point hésité à se déplacer en compagnie de la caravane.

Au-delà du Battle de danse hip hop improvisé dans le besoin de soutenir l'Alliance Française de Kaolack qui célébrait à cette occasion ses 30 ans de présence au Sénégal, 50 danseurs venus de Kaolack, Dakar et d'autres horizons se sont amplement disputés la palme, à travers des prestations effectuées sur divers styles de danse tels que le Krump, la danse hall, le poping ou le Break dance.

Ces activités ont été suivies d'un panel sur le rôle des femmes dans le milieu des cultures urbaines et une autre formation sur l'entreprenariat culturel. Une stratégie qui vise surtout la capacitation des artistes et l'assurance d'une bonne gestion des projets culturels.