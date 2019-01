Tunisie: «A double tranchant... »

Cette idée inspirée de l'arrêt Bosman et présentée par la FTF a été bien accueillie par les trois fédérations précitées du fait que le mouvement du joueur maghrébin en général devienne plus facile puisqu'il n'est plus considéré, grâce à ce fameux traité, comme étranger. point de vue apport, les joueurs maghrébins qui vont choisir d'évoluer dans notre championnat contribueront certainement à l'animation de notre compétition dans la mesure où la concurrence battra son plein ce qui permettra au niveau technique de s'améliorer et tant mieux pour le football tunisien qui va profiter de la venue des joueurs maghrébins. Je fais ici allusion notamment aux joueurs algériens très sollicités par nos équipes même avant l'avènement de ce nouveau statut.

D'ailleurs l'EST et l'ESS ont vite profité de cette nouvelle loi pour engager lors du mercato d'hiver deux des meilleurs joueurs évoluant dans le championnat algérien en l'occurrence de T. Meziani, un milieu offensif pétri des qualités, et K. Laâribi, un attaquant de métier et qui pourrait, si son intégration se fait rapidement, résoudre le problème de concrétisation dont souffre le club sahélien depuis le départ de l'autre Algérien Bounedjah... Donc vous voyez ce sont toujours les équipes les plus huppées qui recrutent les meilleurs joueurs puisqu'ils disposent de moyens financiers pour payer les transactions les plus chères et de surcroît en devises...

C'est la différence des moyens qui fait que des équipes comme l'ESS, l'EST, le CSS et le CA dominent non seulement notre compétition nationale mais jouent les premiers rôles à l'échelle arabe et continentale. Toutefois si ce statut de joueur local décerné à tous les joueurs maghrébins est bon à prendre et pourrait au fil des saisons changer le visage du football dans la région du Maghreb, il ne faut pas oublier que la ruée des joueurs, notamment algériens dans notre championnat, risque désormais d'entraver un tant soit peu l'éclosion de nos jeunes talents qui seront en difficulté pour s'imposer eu égard à la concurrence rude des joueurs algériens ou autres ce qui aura des conséquences négatives plus tard sur l'effectif des équipes nationales qui ont vraiment besoin de joueurs tunisiens très compétitifs et non pas de joueurs algériens ou marocains ou libyens»...