Afrique de l'Ouest: «50 Million African Women Speak Platform» - Fatima Maada, 1ère dame de la Sierra Leone, a procédé au lancement du projet dans son pays

La Première dame sierra-léonaise, Mme Fatima Maada Bio, s'est dite heureuse de parrainer, en compagnie de la Vice-présidente de la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), Mme Finda Koroma, la cérémonie de lancement, en Sierra Leone, du projet «50 Million African Women Speak Platform», en abrégé projet 50MWSP.

Le lancement de ce projet, qui accorde une place importante à la femme et à la jeune fille dans le cadre de la lutte contre la pauvreté dans ce pays, s'est déroulé le mercredi 9 janvier 2019, à Freetown, la capitale sierra-léonaise.

Après avoir exprimé sa gratitude à la Cedeao et à la Banque africaine de développement (Bad) pour avoir initié ce projet, Mme Maada Bio a rappelé la place importante que celui-ci accorde à la femme et à la jeune fille en matière de lutte contre la pauvreté dans son pays.

« Le lancement de ce projet, qui contraste énormément avec les missions humanitaires habituelles de la Cedeao, est donc rempli de symboles.

Cette activité marque ainsi à la face du monde, le choix de la Sierra Leone de tourner désormais dos à la pauvreté, et de s'engager sur le chemin du développement », a déclaré Mme Maada Bio.

Elle a également encouragé les femmes sierra-léonaises à assumer leur mission en contribuant à la réussite des différents programmes et appuis des partenaires pour leur épanouissement et leur autonomisation, notamment dans le domaine de l'entreprenariat, de la santé maternelle mais aussi et surtout de la formation et de l'éducation des filles.

Pour sa part, Mme Finda Koroma, s'exprimant au nom du président de la Commission de la Cedeao, Jean-Claude Kassi Brou, a témoigné sa gratitude au chef de l'Etat sierra-léonais, Julius Maada Bio, pour son engagement en faveur de l'intégration régionale, ainsi qu'à son épouse, Mme Fatima Maada Bio, pour avoir accepté de parrainer ce projet et en être la championne au plan continental.

Elle a souligné l'importance de ce projet qui entre dans le cadre de la Vision 2020 de la Cedeao, qui est de passer d'une Cedeao des Etats à une Cedeao des Peuples. « Cette initiative vient s'ajouter aux nombreux autres programmes mis en œuvre dans le domaine du genre en Afrique de l'Ouest.

Le projet 50MAWSP est une nouvelle initiative continentale qui contribuera énormément à la visibilité des efforts du gouvernement et de la Première dame de la Sierra Leone pour l'épanouissement et l'autonomisation des femmes et des jeunes filles », a indiqué Mme Finda Koroma.

A noter que le projet « 50 Million African Women Speak Platform » est une initiative de la Bad en partenariat avec la Cedeao, le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) et la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC).

Il vise à améliorer la capacité des femmes à accéder à l'information financière et non financière, à faciliter l'apprentissage entre pairs et l'accès aux opportunités de financement des affaires, à créer des réseaux et à établir des relations de partenariats avec des personnes et structures capables de les aider à se développer et à soutenir leurs entreprises.

Ce projet s'inscrit dans la droite ligne des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et de la Vision 2020 de la Cedeao qui font de l'autonomisation de la femme et de l'équité du genre, des priorités pour le développement humain durable.

Il importe de souligner qu'à travers les programmes régionaux développés par le Centre de la Cedeao pour le développement du genre (CCDG), un appui technique et financier est apporté à la Sierra Leone pour la santé maternelle, notamment la lutte contre la fistule obstétricale, la promotion d'études d'excellence et l'accompagnement des femmes transformatrices des produits agricoles, halieutiques et de chasse.