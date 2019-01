Seychelles: Les autorités des parcs nationaux des Seychelles révisent les entrées aux parcs et aux sentiers - ¨Première augmentation depuis 2009

La SNPA (Autorité des parcs nationaux des Seychelles) est en train de réviser les droits d'entrée pour les parcs nationaux afin de garantir un meilleur entretien et la durabilité des parcs et des sentiers. Ceci est la première augmentation de prix depuis 2009.

L'autorité, qui devient financièrement autonome cette année, a procédé à une revue systématique de ses produits et services en 2017, qui a mis en évidence le besoin urgent de réinvestir dans les installations de parcs nationaux.

Le directeur général de l'autorité, Selby Remy, a déclaré précédemment que le budget de la SNPA n'était pas suffisant pour maintenir et améliorer ces services. Les redevances révisées générées seront réinvesties dans les parcs nationaux, a déclaré M. Remy.

La SNPA gère actuellement six parcs nationaux marin et trois parcs nationaux terrestres répartis sur les trois principales îles des Seychelles - un groupe de 115 îles situées dans l'ouest de l'océan Indien.

«Les droits d'entrée dans les parcs nationaux marins n'ont pas changé depuis 2009 et leur prix est bien inférieur à celui d'autres sites», a déclaré M. Remy, ajoutant: «pour passer d'une autorité dépendant du budget à une autorité capable de générer ses revenus, une nouvelle approche commercialement viable et axé sur la conservation est nécessaire», a déclaré M. Remy.

«Cela signifie une évaluation complète de tous nos parcs et la garantie de leur durabilité, à la fois en termes de notre organisation et des zones que nous sommes chargés de protéger.»

M. Remy a ajouté que "nos redevances devraient rester compétitives, mais elles doivent refléter le coût de notre programme de conservation."

La SNPA a commencé à aligner les frais d'utilisation en commençant par le parc national marin de Curieuse. Son tarif d'entrée passera de 15 $ à 22 $ par non-résident le 1er juin 2019. L'entrée pour les résidents reste gratuite.

L'île Curieuse est une petite île granitique située sur la côte nord de Praslin, la deuxième île la plus peuplée des Seychelles, un archipel de 115 îles situé dans l'ouest de l'océan Indien.

L'île est la seule autre île à l'exception de Praslin où le coco de mer endémique se développe à l'état naturel. Curieuse attire le plus grand nombre de visiteurs parmi tous les parcs nationaux et une partie des redevances générées contribuera au financement d'activités sur d'autres sites d'importance écologique.

«Curieuse recevra un nouveau centre d'accueil avec un petit restaurant, un barbecue et l'installation d'un système d'alimentation solaire en 2019», a déclaré M. Remy.

«Les parcs nationaux du Morne Seychellois et de Praslin sont des sites de conservation essentiels nécessitant des activités de restauration constantes. Nous installons de nouveaux panneaux de signalisation, de nouveaux marqueurs et un nouveau panneau de sécurité, mais aucuns frais n'ont été facturés pour ces services », a expliqué M. Rémy.

La réserve spéciale de la Veuve à La Digue - la troisième île la plus peuplée - est un habitat essentiel et le SNPA a commencé à rénover certaines infrastructures de la réserve.

«Il s'agit d'une attraction importante pour les visiteurs de l'île, qui a besoin de réparations depuis des années. Nous introduirons des frais d'entrée de 11 $ pour les visites non guidées et de 15 $ pour les visites guidées pour les non-résidents à partir de juin 2019. Cela permettra de garantir que le site respecte les normes de nos visiteurs et des résidents de La Digue », a déclaré M. Remy.

Le SNPA est chargé de la protection et de la gestion de tous les parcs nationaux marins et terrestres des Seychelles, y compris les parcs marins de Ste Anne, Silhouette, Port Launay, Baie Ternay, Ile Cocos, Curieuse et Saint-Pierre, ainsi que des parcs nationaux du Morne Seychellois, de Praslin et la réserve spéciale de la Veuve à La Digue.

Outre la gestion des contrôles d'accès et des activités au sein de chacun des parcs et de la collecte des droits de visite, le SNPA est également responsable de la recherche et de la conservation en collaboration avec des institutions reconnues aux Seychelles et dans le monde entier, afin d'assurer la protection de toutes les espèces et de tous les écosystèmes se trouvant dans les parcs.