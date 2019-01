Afrique: CAN 2019 - Les grandes ambitions du Sénégal

Le Sénégal ne se cache plus. Redevenu une nation forte du continent, le pays des Lions de la teranga veut désormais remporter les lauriers. Et dès la CAN 2019.

Dans une interview à RFI, Augustin Senghor, président de la FSF (Fédération sénégalaise de football) affiche ses ambitions. « Aujourd'hui, nous voulons que notre nom figure sur le palmarès de la compétition. Et ce ne serait pas immérité. Car, ces dernières années, nous n'avons pas eu beaucoup de réussite. Mais je pense que c'est aussi dû au fait que nous n'avions pas pris les choses par le bon bout« , a t-il confié.

De là à imaginer une finale contre l'Egypte à la CAN 2019: « L'Egypte n'est plus, à mes yeux, cette machine collective, qui était capable de renverser tous ses adversaires, qui avaient des ressources mentales énormes. Lors de nos dernières confrontations, on s'en est toujours bien sorti. Donc, moi, je suis ok pour une finale Egypte-Sénégal à la CAN 2019 ! On les battra ! »