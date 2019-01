Ile Maurice: Vidéos contre les Jugnauth - Seetulsing Meetoo reconnu coupable

Il faisait l'objet de trois accusations de «using an information and communication service for the purpose of causing annoyance to another person». Seetulsing Meetoo a de nouveau comparu en cour intermédiaire ce lundi 14 janvier. Il lui est reproché d'avoir posté des vidéos portant atteinte à la famille Jugnauth. Il a été reconnu coupable par la magistrate Navina Parsooramen.

Lors de cette séance, le suspect a présenté ses excuses à la cour. Aussi, deux «statements» de Seetulsing Meetoo ont été lues. Dans celles-ci, il explique qu'il avait le 20 décembre 2016, à Ste-Croix, posté une vidéo accompagnée de commentaires désobligeants à l'égard du Premier ministre. Ce qui avait par la suite causé préjudice à Pravind Jugnauth.

L'accusé, âgé de 27 ans, avait récidivé peu après, en partageant une vidéo intitulée «micro caché kot SAJ», accompagnée d'autres commentaires dégradants. Ce qui avait une fois de plus causé préjudice au chef du gouvernement.

Lors des plaidoiries, l'avocat de la défense, Me Niven Moonesamy, a demandé que la cour impose à son client une «non-custodial sentence». La magistrate fera connaître la sentence le jeudi 24 janvier.